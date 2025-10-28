Prie Kenijos sudužo nedidelis lėktuvas: žuvo visi juo skridę žmonės

„Deja, išgyvenusiųjų nėra“, – pareiškime, remdamasis preliminaria informacija, teigė oro linijų bendrovės „Mombasa Air Safari“ pirmininkas Johnas Cleave'as (Džonas Klivas).
Jis pridūrė, kad tarp keleivių buvo aštuoni vengrai, du vokiečiai ir kapitonas iš Kenijos.
Anksčiau pranešta, kad lėktuvas skrido į Masai Maros nacionalinį rezervatą.
Pareigūnai nurodė, kad nelaimingas atsitikimas nutiko kalnuotoje ir miškingoje vietovėje, maždaug už 40 km nuo aerodromo.
Masai Maros nacionalinis rezervatas yra viena populiariausių turistų lankomų vietų Kenijoje.
