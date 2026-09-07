Prieš migrantus kovojantys demonstrantai Portsmute blokavo kelius

Sekmadienio vakaro protestas buvo jau antra didelė prieš migrantus nukreipta demonstracija savaitgalį. Šeštadienį gausios kaukėtų vyrų minios blokavo prieigą prie Doverio uosto.
„Smerkiame bauginimus ir chuliganišką elgesį, kurį praėjusią naktį matėme Portsmute. Teisė į taikų protestą yra vienas mūsų demokratijos pagrindų, tačiau protestas niekada neturi peraugti į viešosios tvarkos pažeidimus“, – pareiškime teigė Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip demonstrantai, kurių daugelis vilkėjo juodai ir buvo prisidengę veidus, stojo prieš riaušių skydais ginkluotus policijos pareigūnus.
Policijos pareigūnai buvo sudarę apsaugos kordoną aplink autobusus, kuriais prieglobsčio prašytojus ketinta nuvežti į jų prašymų nagrinėjimo centrą. Pareigūnų teigimu, migrantai buvo sėkmingai išvežti.
Prancūzijos pareigūnai anksčiau pranešė, kad iš Senos įlankos Normandijoje pietinės Anglijos pakrantės link išplaukė 140 žmonių plukdžiusi valtis.
Į Hampšyro grafystę, kurioje yra Portsmutas, tokios valtys atplaukia itin retai.
Paprastai šios valtys pasiekia šalies krantus toliau į rytus esančioje Kento grafystėje, kur Lamanšo sąsiauris tarp Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės krantų yra siauresnis.
„Itin didelį nerimą kelia tai, kad neteisėtas migrantų persikėlimas įvyko taip toli vakaruose. Turime tiksliai išsiaiškinti, kas nutiko ir ar žmonių kontrabandininkai pradėjo naudoti naujus maršrutus didžiulėms pripučiamoms valtims“, – socialiniame tinkle „X“ rašė vietos konservatorių parlamentaras Joe Robertsonas.
Jungtinė Karalystė mėgina rasti būdų, kaip pažaboti šias pavojingas keliones. Pastaraisiais metais tokiu būdu pietryčių Anglijos krantus kasmet pasiekia dešimtys tūkstančių prieglobsčio prašytojų.
Ši problema prisidėjo prie radikalių dešiniųjų partijos „Reform UK“ populiarumo augimo.
Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę pranešė, kad rugpjūtį tokių persikėlimų skaičius sumažėjo iki žemiausio lygio nuo 2018 m., kai pradėti rinkti šie duomenys, o atvykusių migrantų skaičius buvo mažiausias nuo 2020-ųjų.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais pareigūnai fiksuoja didėjantį viena valtimi plukdomų žmonių skaičių.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, nuo metų pradžios Lamanšo sąsiaurį valtimis kirto 16 513 migrantų.
Tai tik labai nedidelė dalis visų persikelti į Jungtinę Karalystę kasmet siekiančių žmonių. Vyriausybės duomenimis, didžioji dauguma jų į šalį atvyksta teisėtais būdais.
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