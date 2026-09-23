Programišiai teigia pavogę tūkstančių FTB darbuotojų duomenis

„FTB žino apie teiginius dėl neteisėtos veiklos, paveikusios FBIjobs.gov svetainę, ir šiuo metu atlieka tyrimą“, – sakoma FTB nacionalinės spaudos tarnybos pranešime.
Apie pradėtą tyrimą patvirtinta praėjus kelioms valandoms po to, kai kibernetinių nusikaltėlių grupuotė „ShinyHunters“ internete paskelbė pavogusi itin jautrius duomenis apie beveik visus FTB agentus ir žmones, teikusius paraiškas dėl darbo biure.
Grupuotė leidiniui „404 Media“, kuris pirmasis pranešė apie įtariamą įsilaužimą, pateikė dalį pavogtų duomenų, kuriuose esą yra informacijos apie 5 tūkst. tariamų FTB agentų. Leidinio teigimu, tarp pateiktų duomenų buvo agentų vardai ir pavardės, namų adresai, telefono numeriai bei informacija apie jų sutuoktinius.
Du apie įsilaužimą informuoti žmonės teigė, kad tyrėjai grupuotės pareiškimus laiko patikimais, o incidentą – didele kontržvalgybos nesėkme. Net ir kelių FTB darbuotojų tapatybę atskleidžianti informacija galėtų būti panaudota grasinant esamiems FTB agentams ar jų šeimoms arba juos persekiojant. Tokia informacija taip pat domintų užsienio žvalgybos tarnybas ir smurtu pasižyminčias nusikalstamas grupuotes.
„Padėtis tikrai bloga“, – sakė anonimiškai kalbėjęs šaltinis.
Panašu, kad įsilaužimas paveikė ir FTB darbo skelbimų svetainę – antradienio popietę joje buvo rodomas pranešimas, kad sistema nepasiekiama, atkreipia dėmesį „Politico“.
Leidinys primena, kad šis įtariamas įsilaužimas įvykdytas po dar vieno didelio incidento, šiemet paveikusio jautrią FTB sistemą. Balandį su Kinija siejami programišiai įsilaužė į FTB telefoninių pokalbių pasiklausymo sistemą. Kaip tuo metu pranešė „Politico“, tai buvo vienas rimčiausių įsilaužimų į šios agentūros sistemas per pastaruosius kelerius metus.
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