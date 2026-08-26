Prokremliški pareigūnai: per Ukrainos smūgį autobusui okupuotoje teritorijoje žuvo 9 žmonės

Karas Ukrainoje tęsiasi jau puspenktų metų ir abi pusės pastaruoju metu intensyvino atakas, o Jungtinės Tautos (JT) įspėja apie didėjantį civilių aukų skaičių.
„Dėl siaubingo išpuolio aštuoni žmonės žuvo įvykio vietoje“, o 20-metė moteris nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje, sakė Leonidas Pasečnikas, vadovaujantis Rusijos okupacinėms pajėgoms Luhansko srityje.
L. Pasečnikas tvirtino, kad autobuse, kuris iš Lysyčansko miesto važiavo į toliau pietuose esantį Stachanovą, buvo 15 keleivių.
Anot jo, 20-metė moteris mirė intensyviosios terapijos skyriuje, o jos motina ir taip pat 18 metų moteris bei dar trys asmenys buvo sužeisti.
Šį smūgį jis pavadino „karo nusikaltimu“.
Rusijos pajėgos visiškai kontroliuoja Luhansko sritį Rytų Ukrainoje.
JAV tarpininkaujamos taikos derybos, kuriose siekiama užbaigti karą, yra senokai įstrigusios, o Kremlius nerodo jokio noro sušvelninti savo maksimalistinius reikalavimus dėl likusios Rytų Ukrainos dalies užėmimo.