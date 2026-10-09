Prokuroras atskleidė „Flydubai“ piloto planą: siekė pražudyti kuo daugiau žmonių

Antrasis pilotas iš Omano įkvėpimo sėmėsi iš 2001 m. rugsėjo 11 d. „Al Qaeda“ savižudiškų išpuolių Jungtinėse Valstijose ir bandė įvykdyti ataką „siekdamas pražudyti kuo daugiau žmonių“, teigiama prokuroro išvadose, kurias paskelbė valstybinė žiniasklaida.
„Išvados parodė, kad jis atitiko profesinius ir saugumo reikalavimus, keliamus norint įsidarbinti – jis, be kita ko, turėjo piloto licenciją, pateikė nepriekaištingos reputacijos pažymą ir praėjo privalomus patikrinimus“, – pranešė žiniasklaida.
Keleiviai pasakojo, kaip puolė į pilotų kabiną ir kovojo dėl lėktuvo valdymo po to, kai orlaivis staiga smigo žemyn maždaug 5 tūkst. metrų.
Lėktuvo kapitonas iš Indijos buvo sužeistas, kai antrasis pilotas užpuolė jį kirviu, tačiau sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, todėl keleiviai ir įgula galėjo sutramdyti užpuoliką ir užtikrinti, kad lėktuvas avariniu būdu nusileistų Saudo Arabijoje.
Didžioji dauguma lėktuvo keleivių buvo izraeliečiai. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po sužlugdyto išpuolio pagyrė juos ir pilotą už drąsą.
Reaguodamas į incidentą, jis vėliau nurodė atlikti „išsamią visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą“.
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