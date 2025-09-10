Provokacija Lenkijoje – pirmas kartas nuo 2022 metų, kai NATO šalyje numušti Rusijos orlaiviai

„Naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido daug dronų, kuriuos pasitiko Lenkijos ir NATO oro gynybos pajėgos. NATO generalinis sekretorius palaiko ryšį su Lenkijos vadovybe ir NATO glaudžiai konsultuojasi su Lenkija“, – socialinėje platformoje X parašė atstovė spaudai Allison Hart.
Jos teigimu, NATO ambasadoriai trečiadienio rytą rengia įprastą susitikimą ir „aptars, kaip NATO reaguos į dronus, naktį įskridusius į Lenkiją“.
NATO laiko dronų įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę tyčiniu, tačiau nevertina šio incidento kaip puolimo, remdamasi šaltiniu NATO pranešė Lenkijos naujienų agentūra PAP.
ELTA primena, kad trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas. Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m. Rusijos pradėto karo Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.
Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – Vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.