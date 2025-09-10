JAV ambasadorius: ginsime kiekvieną NATO centimetrą

„Mes palaikome savo NATO sąjungininkus susidūrę su šiais oro erdvės pažeidimais ir ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – parašė JAV pasiuntinys prie Aljanso Matthew Whitakeris socialiniame tinkle „X“
Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.
D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.
(be temos)