Per pusmetį Hormuzo sąsiauryje įvyko 68 incidentai, žuvo 20 žmonių

Tai atitinka vieną incidentą kas 2,6 dienos.
Jungtinių Tautų (JT) jūrų agentūros duomenimis, per visus šiuos įvykius žuvo mažiausiai 20 jūrininkų arba uosto darbuotojų, 35 buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios.
Į maždaug pusę incidentų pateko tanklaiviai, 20 proc. – konteineriniai laivai, o 15 proc. – birių krovinių laivai.
Jungtinės Karalystės (JK) jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) 47 iš šių įvykių klasifikavo kaip išpuolius.
Dažniausiai nukentėjo su Liberijos vėliava plaukiojantys laivai (13 incidentų), toliau rikiuojasi Panamos ir Maršalo Salų laivai (po 10).
Pranešta apie keturis incidentus, kuriuose dalyvavo su Irano vėliava plaukiojantys laivai.
Incidentų dažnis karo metu kito priklausomai nuo karinių veiksmų fazių.
Nuo karo pradžios vasario pabaigoje iki taikos derybų rėmų susitarimo birželio viduryje vidutiniškai buvo užfiksuojamas vienas incidentas kas 2,3 dienos.
Šiuo laikotarpiu fiksuota 16 žūčių ir 19 sužalojimų; incidentai fiksuoti visoje Persijos įlankoje – tiek į rytus, tiek į vakarus nuo Hormuzo, taip pat prie Irako, Irano, Kataro, Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emyratų krantų.
Tęsiantis taikos deryboms iki pat liepos 7 dienos, incidentų skaičius sumažėjo perpus iki vidutiniškai vieno kas 4,6 dienos.
Šiuo laikotarpiu nebuvo pranešta apie žuvusius, dingusius ar sužeistus jūrininkus bei kitus darbuotojus.
Keturi iš penkių šio laikotarpio incidentų įvyko prie Omano krantų, ties siauriausia sąsiaurio vieta, maršrutu, kurio nebuvo patvirtinusios Irano institucijos.
Iranas, siekiantis po karo išlaikyti Hormuzo sąsiaurio kontrolę ir rinkti rinkliavas už plaukimą, buvo įspėjęs laivus nesinaudoti alternatyviu maršrutu.
Žlugus deryboms, incidentų dažnis beveik grįžo į ankstesnį lygį ir dabar vidutiniškai fiksuojamas kas 2,8 dienos.
Dėl to žuvo keturi jūrininkai ar darbuotojai, 16 buvo sužeisti, o vienas dingo be žinios.
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