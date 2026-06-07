Putinui atsisakius tiesioginių derybų – žinia iš Ukrainos: Rusijai dabar bus tik blogiau

V. Putinas penktadienį atmetė galimybę artimiausiu metu susitikti su Volodymyru Zelenskiu, praėjus dienai po to, kai Ukrainos lyderis paragino surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų užbaigtas ilgiau nei ketverius metus trunkantis karas.
„Rusams gerų naujienų nėra. Atsisakydamas prezidento Zelenskio pasiūlymo dėl tiesioginių taikos derybų, Putinas prarado galimybę pasitraukti iš savo žlugusio karo. Rusijai bus tik blogiau“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Ukrainos ministras.
„Nesėkmės taps dar labiau žeminančios“, – sakė jis, įspėdamas, kad Rusijoje „nėra saugių vietų, kurios galėtų būti apsaugotos“ nuo Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių, o atakų intensyvumas „ir toliau augs“.
A. Sybiha teigė, kad tęsiant karą Rusijos ekonomika „dar giliau pasiners“ į recesiją, nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas.
„Visa tai dėl to, kad Kremliaus fanatikas nori bet kokia kaina išlaikyti valdžią ir yra pasirengęs paaukoti savo šalies ateitį bei nužudyti milijonus žmonių dėl savo pamišusių iliuzijų“, – teigė jis.
„Jis nenori pripažinti paprastos tiesos: jis niekada nepasieks savo tikslų mūšio lauke ir jam geriau atsisakyti iliuzinių vilčių, kad Ukraina netrukus žlugs, partnerių parama sumažės, o spaudimas Rusijai susilpnės“, – tęsė jis.
Anot jo, Rusijai vis tiek teks priimti diplomatija paremtą sprendimą, tačiau „sąlygos bus daug prastesnės“.