 Per raketų smūgį Kryvyj Rihui sužeisti trys žmonės, įskaitant vaiką

2025-12-04 01:14
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per raketų smūgį Ukrainos Kryvyj Riho miestui trečiadienio vakarą buvo sužeisti trys žmonės, įskaitant trejų metų vaiką. Tai tinkle „Facebook“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.

„Turima informacija, yra trys sužeistieji. Tarp jų yra trimetė mergaitė“, – teigiama įraše.

Vaikas ir 28-erių moteris gydomi ambulatoriškai. Dar viena sužeistoji – 87-erių moteris – dėl vidutinio sunkumo sužalojimų nuvežta į ligoninę.

 

 

