Reperio Tupaco nužudymo organizatoriui – griežta teismo bausmė

Teisėja Carli Kierny nuosprendį paskelbė antradienį Nevados valstijos Las Vegaso mieste, praėjus maždaug šešioms savaitėms po to, kai prisiekusiųjų teismas 63 metų Duane'ą Davisą pripažino kaltu. D. Davisas teisme pasirodė surakintas antrankiais ir per savo advokatą pranešė, kad nuosprendį apskųs.
T. Shakuras buvo vienas sėkmingiausių ir įtakingiausių XX a. dešimtojo dešimtmečio reperių, visame pasaulyje pardavęs milijonus įrašų. Tokiais hitais kaip „California Love“ ir „Changes“ išgarsėjęs atlikėjas 1996 m. rugsėjo 7 d. buvo pašautas automobilyje Las Vegase ir po šešių dienų mirė ligoninėje. Jam tuomet buvo 25-eri.
Prokurorai neteigė, kad D. Davisas šaudė pats. Jų teigimu, buvęs gatvės gaujos „South Side Compton Crips“ lyderis organizavo išpuolį prieš konkuruojančią grupuotę ir parūpino ginklą. Pagal Nevados valstijos įstatymus už žmogžudystę gali būti nuteisti ir asmenys, padėję jį įvykdyti.
D. Davisas buvo sulaikytas Las Vegase 2023 m. ir apkaltintas žmogžudyste bei kitais nusikaltimais. Jis savo kaltę neigė.
Dėl įrodymų trūkumo ši byla daugelį metų liko neišaiškinta. Policijos teigimu, tyrimui pasistūmėti į priekį padėjo paties D. Daviso pareiškimai.
D. Davisas interviu ir savo autobiografijoje ne kartą teigė buvęs baltame „Cadillac“ automobilyje, iš kurio buvo šaudoma. Jis tvirtino esantis vienintelis gyvas likęs šio automobilio keleivis, o 2008 m. tyrėjams sakė, kad mirtinus šūvius paleido jo sūnėnas.
Gynybos advokatas Michaelas Sanftas siekė paneigti šių pareiškimų patikimumą, vaizduodamas D. Davisą kaip melagį, kuris išsigalvojo istorijas siekdamas pasipelnyti. Per teismo procesą nebuvo pateikta jokių daiktinių įrodymų, patvirtinančių, kad D. Davisas buvo nusikaltimo vietoje.
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