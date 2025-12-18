Robo ir Michele Reinerių sūnus stojo prieš teismą dėl kaltinimų žmogžudyste

32 metų N. Reineris buvo surakintas antrankiais ir vilkėjo kalėjime naudojamą mėlyną, paminkštintą savižudybės prevencijos chalatą.
Jo advokato prašymu kaltinimų pateikimo posėdis buvo atidėtas iki sausio 7 dienos. Jis nepadarė nei kaltės pripažinimo, nei nepripažinimo pareiškimo ir kalbėjo tik tam, kad sutiktų su šia data. Jis sulaikytas be galimybės būti paleistam už užstatą.
Kiti aukų vaikai – Jake'as ir Romy (Džeikas ir Romi) Reineriai – prabilo apie savo neįsivaizduojamą skausmą.
Tuo metu kaltinamojo vyresnysis brolis ir jaunesnioji sesuo paskelbė savo pareiškimą per šeimos atstovą spaudai.
„Žodžiais net neįmanoma apibūdinti neįsivaizduojamo skausmo, kurį patiriame kiekvieną dienos akimirką“, – sakė jie.
„Mūsų tėvų, Robo ir Michele Reinerių, siaubinga ir širdį verianti netektis yra tai, ko niekas niekada neturėtų patirti. Jie buvo ne tik mūsų tėvai – jie buvo mūsų geriausi draugai“, – teigė vaikai.
Jiedu sakė, kad yra „dėkingi už išsakytą užuojautą, gerumą ir palaikymą, kurio sulaukėme ne tik iš šeimos narių ir draugų, bet ir iš visų visuomenės sluoksnių žmonių. Dabar prašome pagarbos ir privatumo, kad spekuliacijos būtų sušvelnintos užuojauta ir žmogiškumu, o mūsų tėvai būtų prisimenami dėl neįtikėtino gyvenimo, kurį nugyveno, ir meilės, kurią dovanojo“.
„Daugybiniai smarkūs sužalojimai“
Trečiadienį Los Andželo apygardos teismo medicinos ekspertas, paskelbęs pirmines tyrėjų išvadas, įvardijo pagrindinę Reinerių mirties priežastį – daugybiniai smarkūs sužalojimai.
Tarnyba teigė, kad reikia atlikti daugiau tyrimų, kol bus atskleista daugiau informacijos, tačiau dabar kūnai gali būti perduoti šeimai.
Mirties priežastis sutapo su policijos apibūdinimais, kad sutuoktiniai buvo sužaloti peiliu.
N. Reineris antradienį buvo apkaltintas nužudęs 78 metų R. Reinerį ir 70 metų M. S. Reiner.
Jie buvo nužudyti ankstyvą sekmadienio rytą, pranešė apygardos prokuratūra. Vėlyvą popietę jie buvo rasti negyvi savo namuose prabangiame Brentvudo rajone Los Andželo vakarinėje dalyje, pranešė pareigūnai.
N. Reineris nesipriešino, kai po kelių valandų buvo suimtas Ekspozicijos parko rajone netoli Pietų Kalifornijos universiteto, maždaug už 20 km nuo nusikaltimo vietos, sakė policija.
Du kaltinimai pirmojo laipsnio žmogžudyste pateikiami su specialiomis aplinkybėmis – daugybine žmogžudyste ir įtarimu, kad kaltinamasis panaudojo pavojingą ginklą – peilį. Šie papildymai gali reikšti didesnę bausmę.
Apygardos prokuroras Nathanas Hochmanas (Neitanas Hokmanas) antradienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad jo biuras dar nenusprendė, ar prašyti kaltinamajam mirties bausmės.
