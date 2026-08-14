Rumunijoje netoli sienos su Ukraina nukrito dronas

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu.
Gynybos ministerija penktadienį gavo pranešimą, pateiktą skambinant bendruoju skubios pagalbos numeriu 112, apie Lunkavicos rajone Tulčos apskrityje už maždaug penkių kilometrų nuo sienos su Ukraina nukritusį droną.
Šiuo metu turimais duomenimis, Gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistemos neaptiko šio oro objekto, nes jis skrido labai žemai.
Dronas nukrito miškingoje vietovėje ir, preliminariais duomenimis, niekas nenukentėjo ir nebuvo padaryta jokios materialinės žalos.
„Nacionalinės gynybos ministerijos specialistų grupė, pasitelkusi sraigtasparnį „IAR PUMA 330 SOCAT“, atliks teritorijos apžiūrą. Pateiksime papildomą informaciją atsižvelgdami į tai, kaip vystysis situacija“, – teigiama ministerijos pranešime.
Drono kilmė, pasak ministerijos, kol kas nežinoma ir bus nustatyta pagal jo nuolaužas, kai šios bus surastos. Ministerijos teigimu, tai gali būti rusiškas arba ukrainietiškas dronas.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad nukritus dronui kilo gaisras, kurį ugniagesiai jau užgesino.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Rumunijos – NATO narės – teritorijoje sudužo ir į jos oro erdvę įsibrovė daugybė dronų. Anksčiau šiais metais Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį namą Rytų Rumunijoje ir jį apgadino.
Vien šią savaitę Rumunijoje įvyko keli su dronais susiję incidentai, rašo portalas „TVP World“.
Ketvirtadienį buvo rasta drono nuolaužų Juodosios jūros pakrantėje netoli Kostineščio miesto už maždaug 10 km į pietus nuo Konstancos uosto.
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį du dronai pažeidė Rumunijos oro erdvę, o antradienį Rumunijos kariniai narai sunaikino du dronus „Gerbera“, dreifavusius Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje netoli jūrinio dujų gavybos projekto „Neptun Deep“ vietos.
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