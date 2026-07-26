Rumunijos pajėgos numušė trečią droną per tris dienas

Socialiniuose tinkluose jis rašė, kad šalies ginkluotųjų pajėgų naikintuvas F-16 sekmadienio rytą, 10.13 val, virš Rumunijos teritorinių vandenų numušė droną. Incidentas įvyko Sulina–Chilia rajone Dunojaus deltoje, netoli Ukrainos sienos.
„Norėčiau padėkoti Rumunijos pilotams ir antžeminėms komandoms už profesionalumą, drąsą ir efektyvumą, kuriais jie pasižymi vykdydami misijas“, – rašė prezidentas tinkle „X“.
Rumunijos institucijų duomenimis, jau šeštadienio rytą F-16 naikintuvas numušė bepilotį – už 10 km į vakarus nuo Sfintu Georgės kaimo Rumunijos rytuose.
Du naikintuvai pakilo identifikuoti taikinį ir jį perimti. Dronas buvo kontroliuojamai numuštas negyvenamoje teritorijoje, šeštadienį pranešė Rumunijos gynybos ministerija.
Rumunijos naikintuvas prieš tai numušė droną ir penktadienį. Pranešama, kad tai buvo „Shahed“ modelis – tokius rusų pajėgos naudoja kare prieš Ukrainą.
Tyrimas dėl šeštadienį ir sekmadienį numuštų dronų tęsiamas.
N. Danas pabrėžė, jog nepriimtina, kad Rusijos Federacija toliau pažeidinėja Rumunijos oro erdvę. Tokias akcijas Rumunija su sąjungininkais esą vertina labai rimtai.
Praėjusiais mėnesiais Bukareštas fiksavo ženklų dronų incidentų ir Rumunijos oro erdvės pažiedimo atvejų padidėjimą. Tada vyriausybė paskelbė apie griežtesnes saugumo priemones visoje šalyje.
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