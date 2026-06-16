Rusija: įspėjamieji šūviai į jachtą Lamanšo sąsiauryje paleisti dėl jos pavojingo artėjimo

„Siekiant atkreipti jachtos įgulos dėmesį, buvo paleistos signalinės raketos ir duoti garso signalai. Nepaisant šių priemonių, laivas tęsė pavojingą artėjimą“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos paskelbtame pranešime.
Po to „fregatos vadas nusprendė paleisti įspėjamuosius šūvius laivo kryptimi, naudojant laivo šaulių ginklus“, pridūrė ministerija.
Jungtinėje Karalystėje (JK) registruota jachta pranešė, kad jai plaukiant Lamanšo sąsiauryje šiek tiek už Britanijos vandenų ribų Rusijos karo laivas netoli jos paleido „įspėjamuosius šūvius“, naujienų agentūrai AFP anksčiau antradienį pranešė JK gynybos šaltinis.
Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JK komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos „šešėlinio laivyno“ laive.
Paklaustas apie pranešimus apie įspėjamuosius šūvius, Gynybos ministerijos atstovas atsakė: „Tiriame pranešimus apie incidentą Lamanšo sąsiauryje.“
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