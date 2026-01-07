Rusija pasiuntė karo laivą į pagalbą nuo JAV pajėgų sprunkančiam tanklaiviui

Šis įvykis dar labiau pagilino dviejų šalių konfliktą dėl tanklaivio, kuris iki šiol buvo žinomas kaip „Bella 1“, o dabar vadinasi „Marinera“. Jungtinės Valstijos jau keletą savaičių persekioja dalinės blokados aplink Venesuelą bandžiusį išvengti tanklaivį, o Rusija imasi vis labiau pastebimų veiksmų jam apsaugoti.
Remiantis „MarineTraffic“ laivų sekimo duomenimis, minėtas tanklaivis plaukia į šiaurės rytus Atlanto vandenynu tarp Islandijos ir Didžiosios Britanijos, jo buvimo vietos nustatymo atsakiklis yra aktyvus. Iš ten jis gali plaukti į Baltijos jūrą arba aplink Skandinaviją į Rusijos neužšąlantį Murmansko uostą už poliarinio rato.
JAV pakrančių apsaugos tarnyba tanklaivį sustabdė Karibų jūroje gruodžio 21 d. Laivas iš Irano plaukė į Venesuelą pasikrauti naftos.
Tada JAV pareiškė, kad turi laivo konfiskavimo orderį, nes jis neturėjo galiojančios valstybinės vėliavos. Tačiau „Bella 1“ atsisakė įsileisti pareigūnus ir išplaukė į Atlanto vandenyną. JAV pajėgos nusekė paskui.
Po to buvo imtasi keleto veiksmų, siekiant atsikratyti amerikiečių persekiotojų: sprunkančio tanklaivio įgula ant jo korpuso nudažė Rusijos vėliavą, tanklaivis buvo pervadintas ir įtrauktas į oficialią Rusijos laivų duomenų bazę, o Maskva oficialiai pateikė Vašingtonui diplomatinį prašymą nutraukti persekiojimą.
Tačiau, pasak „The New York Times“, panašu, kad nė viena iš šių priemonių nesuveikė.
Rusijos valstybinė televizija RT antradienį paskelbė vaizdo įrašą, nufilmuotą iš kapitono tiltelio, kuriame matyti, kaip rūko apgaubtą tanklaivį seka JAV pakrančių apsaugos laivas. „The New York Times“ nepavyko nustatyti, kada šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas.
Tanklaivis priklauso vadinamajam šešėliniam laivynui, kuris, pažeisdamas Jungtinių Valstijų ir kitų šalių įvestas sankcijas, gabena naftą Rusijai, Iranui ir Venesuelai.
JAV prieš šiuos laivus ėmėsi griežtų priemonių po prezidento D. Trumpo įsakymo „visiškai blokuoti“ į Venesuelą ir iš jos plaukiančius tanklaivius, kuriems taikomos sankcijos, primena „The New York Times“.
Naujausi komentarai