Maskva įspėjo, kad susitarimai dėl Europos taikos palaikymo pajėgų dislokavimo yra anaiptol ne tai, ką Rusija galėtų priimti, kad karas baigtųsi.
„Naujos militaristinės vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ ir Kyjivo režimo deklaracijos drauge sudaro tikrą „karo ašį“, – sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, pavadinusi šiuos planus „pavojingais“ ir „destruktyviais“.
Ji pakartojo ankstesnius Kremliaus teiginius apie užsienio karius kaip esą „teisėtus karinius taikinius“.
„Visi tokie vienetai ir objektai bus laikomi teisėtais kariniais Rusijos ginkluotųjų pajėgų taikiniais. Šie įspėjimai buvo ne kartą paskelbti aukščiausiu lygiu ir lieka galioti“, – kalbėjo M. Zacharova.
Tai buvo pirmieji Maskvos komentarai po to, kai Kyjivo sąjungininkės paskelbė Paryžiaus viršūnių susitikime susitarusios dėl pagrindinių saugumo garantijų Ukrainai.