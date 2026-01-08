 Rusija prakalbo apie „karo ašį“ Europoje

Rusija prakalbo apie „karo ašį“ Europoje

2026-01-08 13:31
Marius Jakštas (ELTA)

Ketvirtadienį Rusija Ukrainą ir jos rėmėjas Europoje išvadino „karo ašimi“ ir dar kartą pareiškė, kad bet kokių užsienio kariuomenių dalinius Ukrainoje laikys teisėtu kariniu taikiniu. 

Rusija prakalbo apie „karo ašį“ Europoje
Rusija prakalbo apie „karo ašį“ Europoje / Scanpix nuotr.

Maskva įspėjo, kad susitarimai dėl Europos taikos palaikymo pajėgų dislokavimo yra anaiptol ne tai, ką Rusija galėtų priimti, kad karas baigtųsi.

„Naujos militaristinės vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ ir Kyjivo režimo deklaracijos drauge sudaro tikrą „karo ašį“, – sakė užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, pavadinusi šiuos planus „pavojingais“ ir „destruktyviais“.

Ji pakartojo ankstesnius Kremliaus teiginius apie užsienio karius kaip esą „teisėtus karinius taikinius“.

„Visi tokie vienetai ir objektai bus laikomi teisėtais kariniais Rusijos ginkluotųjų pajėgų taikiniais. Šie įspėjimai buvo ne kartą paskelbti aukščiausiu lygiu ir lieka galioti“, – kalbėjo M. Zacharova.

Tai buvo pirmieji Maskvos komentarai po to, kai Kyjivo sąjungininkės paskelbė Paryžiaus viršūnių susitikime susitarusios dėl pagrindinių saugumo garantijų Ukrainai.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusija
taikdariai
Europa

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų