Rusija šiemet tris kartus pažeidė Norvegijos oro erdvę

„Rusija šį pavasarį ir vasarą tris kartus pažeidė Norvegijos oro erdvę“, – pareiškime teigė ministras pirmininkas Jonas Gahras Store, pridurdamas, kad šie incidentai yra mažiau rimti nei neseniai įvykdyti pažeidimai prieš Estiją, Lenkiją ir Rumuniją.
„Negalime nustatyti, ar tai buvo padaryta tyčia, ar dėl navigacijos klaidų. Nepriklausomai nuo priežasties, tai nepriimtina“, – pridūrė J. G. Store.
Norvegų vyriausybė nurodė, kad balandžio 25 dieną rusų naikintuvas SU-24 buvo keturioms minutėms įskridęs į Norvegijos oro erdvę. Liepos 24-ąją rusų transportinis lėktuvas „L410 Turbolet“ Norvegijos oro erdve skrido tris minutes, o rugpjūčio 18-ąją naikintuvas SU-33 įsibrovė vienai minutei.
NATO narė Norvegija dažnai pavadinama Aljanso akimis ir ausimis šiaurėje, kur ji turi jūrinę sieną ir 198 km ilgio sausumos sieną su Rusija.
Naujausi komentarai