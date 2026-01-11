Rusija skelbia apie Ukrainos drono ataką Voroneže, Kyjive 30 tūkst. žmonių – dar be elektros

Regiono gubernatorius Aleksandras Gusevas platformoje „Telegram“ pranešė, kad per šeštadienio ataką drono nuolaužoms nukritus ant namo, jauna moteris naktį mirė ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.
Pasak jo, dar trys žmonės buvo sužeisti, apgadinta daugiau kaip 10 daugiabučių, privačių namų ir vidurinė mokykla. Jis pridūrė, kad oro gynyba virš Voronežo numušė 17 dronų. Mieste gyvena kiek daugiau nei 1 mln. žmonių, jis yra maždaug už 250 km nuo Ukrainos sienos.
Ataka surengta po to, kai Rusija paleido į Ukrainą šimtu dronų ir dešimtimis raketų naktį į penktadienį. Anot Ukrainos pareigūnų, sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai keturi žmonės. Vos antrą kartą per beveik ketverius metus trunkantį karą Rusija panaudojo galingą naują hipergarsinę raketą Vakarų Ukrainoje.
Didžiausia Ukrainos privati energijos tiekėja DTEK sekmadienį pranešė, kad po atakos 30 tūkst. žmonių Kyjive vis dar neturi elektros. Meras Vitalijus Klyčko penktadienį teigė, kad snieguotame Kyjive maždaug pusė daugiabučių – beveik 6 tūkst. – liko be šildymo, dieną temperatūrai nukritus iki maždaug 8 laipsnių šalčio pagal Celsijų.
Intensyvus apšaudymas ir branduolinį ginklą galinčios nešti raketos „Orešnik“ paleidimas įvyko po pranešimų apie didelę pažangą Ukrainos ir jos sąjungininkių derybose dėl to, kaip apginti šalį nuo tolesnės Maskvos agresijos, jei bus sudarytas JAV vadovaujamas taikos susitarimas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį savo vakariniame kreipimesi sakė, kad ukrainiečių derybininkai „toliau bendrauja su amerikiečių puse“.
Pasak jo, vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas šeštadienį palaikė ryšį su JAV partneriais.
Atskirai Ukrainos Generalinis štabas pranešė, kad Rusija naktį į sekmadienį į Ukrainą paleido 154 dronus, o 125 iš jų buvo numušti.
Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (HUR) sekmadienį pranešė, kad šį mėnesį Rusija pirmą kartą prieš Ukrainą panaudojo naują reaktyvinį atakos droną „Geran-5“. „Geran“ yra rusiškas Irane sukurto „Shahed“ variantas.
Valdybos teigimu, dronas gali nešti 90 kg svorio kovinę galvutę, o jo veikimo nuotolis siekia beveik 1 tūkst. kilometrų.