Rusija smogė Ukrainos prekybos centrui, žuvo mažiausiai keturi žmonės

„Maždaug prieš valandą rusai smogė prekybos centrui Pavlohrado centre. Tai įvyko vidury dienos, kai gatvėse buvo pilna žmonių“, – „Telegram“ tinkle pranešė vidaus reikalų ministras Ivanas Vyhivskis.
Dnipropetrovsko srities vadovas Oleksandras Hanža pranešė, kad tarp sužeistųjų yra trys vaikai.
Jis pridūrė, kad per ataką nukentėjo komercinės patalpos ir transporto priemonės.
Jungtinių Tautų (JT) patvirtintais duomenimis, civilių žūčių skaičius Ukrainoje yra didžiausias nuo pirmųjų mėnesių po Rusijos invazijos 2022 metų vasarį.
Nors Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kad derybos dėl kruviniausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos galėtų įvykti šį mėnesį, Kremlius pareiškė, kad dar per anksti diskutuoti dėl vietos ar datų.
Vašingtonui tikintis atgaivinti jau seniai įstrigusias pastangas nutraukti kovas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį aptarė karą per maždaug valandą trukusį pokalbį telefonu, kurį Kremlius pavadino „itin atviru“ ir konstruktyviu.
JAV derybininkai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) praėjusį savaitgalį taip pat lankėsi Maskvoje ir Kyjive, bandydami išjudinti jau seniai įstrigusias JAV pastangas užbaigti kovas.
Keli ankstesni derybų ratai nepadėjo suartinti kariaujančių kaimynių.
Maskva reikalauja, kad Ukraina atiduotų savo vis dar kontroliuojamą teritoriją rytiniame Donecko regione ir atsisakytų Vakarų karinės paramos.
Kyjivas teigia, kad tokios sąlygos prilygsta kapituliacijai ir tik leistų Rusijai pasirengti naujam išpuoliui, siekiant suformuoti Maskvai palankią marionetinę vyriausybę.