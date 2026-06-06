Rusija teigia turėjusi atremti šimtus Ukrainos dronų

Tuo tarpu Ukraina pranešė, kad per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai trys žmonės.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva ir Kyjivas suintensyvino viena kitos dronų atakas, JAV vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti jau penktus metus trunkantį karą įstrigus dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose.
Sankt Peterburgo tarptautinis ekonomikos forumas (SPIEF), kažkada vadintas „Rusijos Davosu“, baigiasi šeštadienį, praėjus dienai po to, kai renginyje kalbą pasakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
„Virš Leningrado srities numušti 86 dronai. Kovinės operacijos tęsiasi“, – sakė regiono, kurio pagrindinis miestas yra Sankt Peterburgas ir kuriam taip pat priklauso svarbūs Baltijos jūros uostai, gubernatorius Aleksandras Drozdenka.
Pirmąją viršūnių susitikimo dieną Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir karinei bazei Sankt Peterburge, kuris taip pat yra V. Putino gimtasis miestas.
Naktį Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynyba iš viso numušė 376 Ukrainos dronus „virš Belgorodo, Briansko, Kalugos, Kursko, Leningrado, Naugardo, Oriolo, Pskovo, Rostovo, Riazanės, Smolensko, Tverės ir Tulos sričių, Maskvos srities, Krymo Respublikos, Abchazijos Respublikos bei virš Azovo ir Juodosios jūrų vandenų“.
Pietų Ukrainoje pareigūnai rado dviejų vyrų, dingusių po atakos Zaporižioje, kūnus, pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Per Rusijos dronų ir artilerijos atakas Dnipropetrovske vienas žmogus žuvo, o dar trys buvo sužeisti, „Telegram“ rašė regiono gubernatorius Oleksandras Hanža.
Pietų Rusijos Ust Labinsko mieste po drono atakos naftos bazėje kilo gaisras, pranešė vietos pareigūnai, tačiau informacijos apie sužeistuosius nėra.
Rusijos pajėgos šeštadienį taip pat numušė devynis į Maskvą skridusius Ukrainos dronus, remiantis ankstesniais miesto mero Sergejaus Sobianino pranešimais.