Rusijai smogus Odesos centrui apgadintas administracinis pastatas, yra sužeistųjų

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Odesos karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
„Priešas atakavo miestą. Jis smogė masinio žmonių susibūrimo vietai Odesos centre. Apgadintas administracinis pastatas“, – rašoma pranešime.
Karinės administracijos vadovas pridūrė, kad atakos aplinkybės aiškinamos.
Vėliau S. Lysakas pateikė daugiau informacijos.
„Šiuo metu žinome, kad per priešo ataką Odesoje buvo sužeisti trys žmonės. Vieno iš jų būklė sunki. Visi sužeistieji paguldyti į ligoninę ir jiems teikiama būtina medicinos pagalba“, – nurodė jis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos pajėgos surengė masinę ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje, per ją buvo sugriauta ir apgadinta keletas objektų, sužeisti trys žmonės.