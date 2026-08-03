Rusijoje po antskrydžio dega „Wildberries“ sandėliai ir su dronų kūrimu susijęs universitetas

Apie tai pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Astra“.
Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3 d. naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybiniame technologijos universitete (BVTU) kilo didelis gaisras.
Anot keleto platformos „Telegram“ kanalų, universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės.
Oficialusis universiteto kanalas toje plačioje platformoje patvirtino, kad BVTU sukūrė automatizuotą nepilotuojamųjų orlaivių valdymo sistemą, kurioje buvo įdiegtas rusiškas mikroprocesorius „Milandr“. Universitetas teigė, kad šis kūrinys skirtas naudoti civiliais tikslais, įskaitant elektros perdavimo linijų ir šildymo tinklų stebėjimą, taip pat fotografavimą iš oro.
Kol kas vietos valdžios institucijos apie Ukrainos atakos prieš universitetą pasekmes nepranešė. Tačiau operatyvinis regiono štabas naktį keletą kartų įspėjo apie dronų smūgių grėsmę.
„Astra“ taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose matyti gaisras įmonės „Wildberries“ sandėliuose Rusijos Vladimiro srityje.
Kaip praneša transliuotojo BBC tarnyba Rusijoje, bendrovė „RWB“ („Wildberries&Russ“) patvirtino, kad įmonės „Wildberries“ logistikos centre Vladimiro srityje kilo „gaisras“.
Šiek tiek anksčiau Vladimiro srities gubernatorius Aleksandras Avdejevas platformoje „Telegram“ pranešė apie gaisrą sandėlyje, esančiame šios srities Sobinskio savivaldybėje.
Pasak jo, gaisrą sukėlė drono smūgis, kurio vietoje buvo padaryta „žala“.
BBC duomenimis, nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei „Wildberries“ priklausančių objektų.
Rugpjūčio 2 d., naktį iš šeštadienio į sekmadienį, spiečius dronų Rusijoje smogė keletui taikinių, tarp jų – naftos perdirbimo gamyklai Saratove ir įmonės „Wildberries“ logistikos kompleksui Samaros srityje.