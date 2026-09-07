 Rusijos armijai leista verbuoti rimtų sveikatos sutrikimų turinčius žmones

Rusijos armijai leista verbuoti rimtų sveikatos sutrikimų turinčius žmones

2026-09-07 10:31
Jūras Barauskas (ELTA)

Jevgenijus Poddubnas, Rusijos valstybinio transliuotojo VGTRK „karo korespondentas“, esantis pirmoje partijos „Vieninga Rusija“ rinkimų sąrašo vietoje, paprašė Vladimiro Putino leisti savanoriams, turintiems D kategorijos sveikatos sutrikimų, kurie paprastai nuo karinės tarnybos atleidžiami, tarnauti regioniniuose gynybos nuo Ukrainos dronų antskrydžių daliniuose, praneša naujienų portalas „Meduza“.

<span>Rusijos armijai leista verbuoti rimtų sveikatos sutrikimų turinčius žmones</span>
Rusijos armijai leista verbuoti rimtų sveikatos sutrikimų turinčius žmones / Scanpix nuotr.

Anot J. Poddubno, to prašo patys sužeisti kariai.

„Žinoma, šiai kategorijai priklausantys žmonės turi sunkių sveikatos sutrikimų, tačiau yra atvejų, kai […] žmonės gali atlikti tam tikras užduotis – pavyzdžiui, tarnauti regioniniuose daliniuose, užsiimančiuose oro gynyba ir dronų naikinimu. Akivaizdu, kad ne kiekvienas tai gali. Tačiau yra pagrindinė savanorių grupė, kuri įvertino savo galimybes ir prašo padaryti išimtį, leidžiančią jiems tarnauti regioniniuose daliniuose, saugančiuose objektus nuo dronų. Aišku, kad apie fronto liniją čia nekalbama. Tai jų pačių miestas, jų pačių kaimas, jų pačių darbo vieta“, – aiškino J. Poddubnas.

V. Putinas atsiliepė į jo prašymą.

„Ženia, pritariu“, – pasakė jis.

J. Poddubnas tokį pasiūlymą pateikė pasklidus gandams, kad šį rudenį Rusijoje vyks dar viena didelio masto mobilizacija. Rusijos valdžios institucijos neigia turinčios panašių planų, o pats V. Putinas gandus apie mobilizaciją pavadino „visiška nesąmone“.

Rusijoje D kategorija suteikiama žmonėms, turintiems sunkių, negrįžtamų sveikatos būklės sutrikimų, įskaitant aklumą, abiejų ausų kurtumą ir šizofreniją.

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Rusija
Mobilizacija

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