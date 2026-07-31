Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje žuvo keturi žmonės

Tyrimo duomenimis, 2026 m. liepos 30 d. Rusijos kariuomenė atakavo Chersono sritį pasitelkdama lėktuvus, artileriją ir įvairaus tipo dronus.
Pažymima, kad ryte Bilozerkoje rusai nukreipė droną į civilinę transporto priemonę, žuvo joje buvęs 63 m. vyras ir 56 m. moteris.
Rusijos lėktuvai taip pat atakavo Chersoną aviacinėmis bombomis. Užfiksuotas smūgis savivaldybės įmonės teritorijoje – 56 m. apsaugos darbuotojas patyrė mirtinų sužalojimų, o dar trys civiliai buvo sužeisti.
Popietę Darivkoje per drono ataką žuvo 1937 m. gimęs vyras. Urožainėje per rusų bepiločio orlaivio smūgį buvo sužeistas vietos gyventojas.
Be to, buvo apgadinti privatūs namai, daugiabučiai, ligoninė, pramonės objektas, autobusas ir keleiviniai automobiliai.
Vadovaujant Chersono srities prokuratūrai, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo nusikaltimų įvykdymo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 ir 2 dalys).