 Per Rusijos atakas Ukrainos pramoniniuose miestuose žuvo mažiausiai keturi žmonės

Per Rusijos atakas Ukrainos pramoniniuose miestuose žuvo mažiausiai keturi žmonės

2026-09-22 12:02
Viljama Sudikienė (ELTA)

Naktį Rusija balistinėmis raketomis puolė pietryčių Ukrainos pramoninius miestus Dniprą, Kryvyj Rihą ir Pavlohradą, žuvo mažiausiai keturi žmonės, dar šeši buvo sužeisti, antradienį per „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Oleksandras Hanža.

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<span>Per Rusijos atakas Ukrainos pramoniniuose miestuose žuvo mažiausiai keturi žmonės</span>
Per Rusijos atakas Ukrainos pramoniniuose miestuose žuvo mažiausiai keturi žmonės / Scanpix nuotr.

Pasak jo, žmonės žuvo Dnipre. Manoma, kad ten po pramonės objekto griuvėsiais vis dar yra įstrigusių žmonių.

Rusijos gynybos ministerija „Telegram“ kanale patvirtino puolusi Ukrainos metalurgijos, chemijos, energetikos ir ginklų pramonės objektus. Ji teigė, kad be raketų buvo panaudotos sparnuotosios raketos ir koviniai dronai.

Naktį Ukrainos sostinėje Kyjive kelis kartus kaukė oro pavojaus sirenos. Meras Vytalijus Klyčko sakė, kad per dronų atakas buvo sužeisti trys žmonės. Užsidegė logistikos objektas, apgadintas penkių aukštų gyvenamasis pastatas.

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