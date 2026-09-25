 Per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo penki žmonės, tarp jų – 14 metų berniukas

Per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo penki žmonės, tarp jų – 14 metų berniukas

2026-09-25 19:44
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Penktadienį per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo mažiausiai penki žmonės, iš jų keturi – per smūgį biurų pastatui, o penktas, 14 metų berniukas – per ankstesnę ataką prieš daugiaaukštį Ukrainos sostinėje.

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<span>Per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo penki žmonės, tarp jų – 14 metų berniukas</span>
Per Rusijos dronų atakas Kyjive žuvo penki žmonės, tarp jų – 14 metų berniukas / EPA-ELTOS nuotr.

Per smūgį biurų pastatui taip pat buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Trijų žuvusiųjų kūnai rasti automobilių stovėjimo aikštelėje prie pastato, o kilęs gaisras buvo užgesintas.

IT paslaugų teikėja „Datagroup“ vėliau patvirtino, kad buvo apgadintas vienas jos pastatų. Bendrovės teigimu, darbuotojai nenukentėjo, paslaugos toliau teikiamos naudojantis atsargine infrastruktūra, o klientų duomenys išliko saugūs.

Anksčiau penktadienį Rusijos kovinis dronas smogė daugiaaukščiui Kyjive, žuvo 14-metis berniukas ir buvo sužeisti dar keli gyventojai, pranešė policija.

Pasak dpa žurnalisto, virš miesto centro buvo girdėti oro gynybos šūviai, paskui – skrendančio reaktyvinio drono garsas ir galiausiai smūgis. Oro pavojus paskelbtas tik netrukus po to.

Dar apie vieną žuvusįjį pranešta Odesoje po naktinių Rusijos oro smūgių.

 
Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Rusijos dronų atakos
žuvusiųjų kūnai
Vitalijus Kličko

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