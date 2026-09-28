Per Rusijos puolimą Dnipropetrovsko srityje per dieną žuvo šeši žmonės, 28 buvo sužeisti

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
Rusijos pajėgos smogė verslo centrui Dnipre, žuvo trys žmonės, dar 21 buvo sužeistas. Trys moterys paguldytos į ligoninę, jų būklė vidutinio sunkumo. Kiti sužeistieji bus gydomi ambulatoriškai.
Synelnykų rajone Rusijos kariuomenė smogė rajono centrui ir Dubovykyvkos bendruomenei. Buvo apgadintas logistikos įmonės padalinys.
Pasak O. Hanžos, žuvo trys žmonės. 15-metis berniukas ir 41 metų vyras paguldyti į ligoninę, jų būklė sunki. Be to, ligoninėje gydomas vidutinio sunkumo būklės 31 metų vyras.
Nikopolio rajone buvo puolamos Nikopolio, Pokrovsko ir Červonohryhorivkos bendruomenės. Apgadinta parduotuvė, gyvenamasis namas, kultūros įstaiga ir gimnazija. 41 metų vyras ir 53 metų moteris buvo sužeisti, jiems bus teikiamas ambulatorinis gydymas.
Kryvyj Riho rajono Zelenodolsko bendruomenėje buvo sužeistas 67 metų vyras. Jis gydomas ligoninėje, jo būklė sunki.
Kamianskės rajone Rusijos pajėgos smogė Krynyčnos bendruomenei ir apgadino sandėlius. Medikai į ligoninę išvežė 49 metų vyrą.