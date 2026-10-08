Per Rusijos smūgį autobusui Kramatorske žuvo dvylika žmonių

„Pirminiais duomenimis, žuvo 12 žmonių, dar 14 buvo sužeisti. Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius gali augti“, – sakoma vietos prokuratūros pareiškime.
Kartu paskelbtose nuotraukose matyti ant kelio šalia degančio autobuso karkaso išmėtyti kūnai bei nuolaužos.
Ukrainos nacionalinė policija teigė, kad rusai į autobusus smogė valdomąja aviacine bomba.
Kramatorskas yra vienas svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savu.
Didžiąją karo dalį jis buvo Ukrainos kariuomenės logistikos ir tiekimo centras bei yra dalis vadinamosios „tvirtovių juostos“, kurią pajėgos stengiasi išlaikyti.
Rusijos pajėgoms priartėjus prie rytinio miesto pakraščio, likę civiliai raginami persikelti į saugesnes Ukrainos vietas.
Ketvirtadienio smūgis, suduotas 10 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, įvyko kitą dieną po to, kai Rusijos raketai pataikius į daugiabutį šiaurinėje Černihivo srityje žuvo 22 žmonės, įskaitant penkis vaikus.
Kramatorsko miesto taryba pareiškė, kad tai – „dar vienas siaubingas Rusijos kariuomenės nusikaltimas prieš civilius gyventojus“.
„Rusai ir vėl smogė vietai, kurioje visiškai nėra jokių karinių taikinių“, – pridūrė ji.