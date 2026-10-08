Per Rusijos smūgį dviem autobusams Kramatorske žuvo 30 žmonių

„Dabartiniais duomenimis, per šį rytą įvykdytą išpuolį prieš autobusus žuvusiųjų skaičius išaugo iki 30. Aštuoniolika žmonių buvo sužeisti“, – pranešė Donecko srities prokuratūra.
Gubernatoriaus administracija nurodė tuos pačius skaičius ir informavo, kad viešojo transporto eismas sustabdytas.
Kiek anksčiau paskelbtose nuotraukose matyti ant kelio šalia degančio autobuso karkaso išmėtyti kūnai bei nuolaužos.
Ukrainos nacionalinė policija teigė, kad rusai į autobusus smogė valdomąja aviacine bomba.
Kramatorskas yra vienas svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savu.
Didžiąją karo dalį jis buvo Ukrainos kariuomenės logistikos ir tiekimo centras bei yra dalis vadinamosios „tvirtovių juostos“, kurią pajėgos stengiasi išlaikyti.
Rusijos pajėgoms priartėjus prie rytinio miesto pakraščio, likę civiliai raginami persikelti į saugesnes Ukrainos vietas.
Ketvirtadienio smūgis, suduotas 10 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, įvyko kitą dieną po to, kai Rusijos raketai pataikius į daugiabutį šiaurinėje Černihivo srityje žuvo 22 žmonės, įskaitant penkis vaikus.
Kramatorsko miesto taryba pareiškė, kad tai – „dar vienas siaubingas Rusijos kariuomenės nusikaltimas prieš civilius gyventojus“.
„Rusai ir vėl smogė vietai, kurioje visiškai nėra jokių karinių taikinių“, – pridūrė ji.