Per Rusijos smūgį Kyjivo srityje žuvo keturi žmonės

Srities gubernatoriaus Tymuro Tkačenkos teigimu, per vėlų šeštadienio vakarą įvykdytą ataką taip pat buvo apgadintas 31 objektas, įskaitant daugiabučius namus, sandėlį bei žemės ūkio ir pramonės infrastruktūrą.
„Vyšhorodo rajone per priešo ataką sužeistas vaikas mirė ligoninėje. Žuvusiųjų skaičius Kyjivo srityje išaugo iki keturių: trys vaikai ir moteris“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė T. Tkačenka.
Vietos pareigūnų teigimu, Rusija sekmadienį taip pat nusitaikė į geležinkelius centrinėje Ukrainoje, o šeštadienį per dronų ataką prieš vienuolyną žuvo dvasininkas ir dar keturi žmonės buvo sužeisti.
Maskva savo ruožtu pranešė, kad pati patyrė masinį apšaudymą.
Sostinės mero Sergejaus Sobianino teigimu, buvo perimta ir numušta daugiau nei 1 600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą.
Šalia Maskvos buvo kliudyta naftos perdirbimo gamykla, taip pat apgadinti keli gyvenamieji namai.
S. Sobianinas teigė manantis, kad dronų ataka buvo siekiama sutrikdyti Rusijoje vykstančius griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, kurie baigiasi sekmadienį.
Pareigūnų teigimu, Ukrainos dronas taip pat kliudė autobusą Maskvos okupuotoje pietinėje šalies Chersono srities dalyje, kur žuvo du žmonės, įskaitant rinkimų komisijos narį.