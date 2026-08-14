Rusijos smūgiai Ukrainos Kramatorske nusinešė vieno žmogaus gyvybę, 15 sužeisti

„Per vakarinius smūgius Kramatorsko bendruomenei žuvo mažiausiai vienas žmogus ir 15 buvo sužeista“, – teigė Donecko srities gubernatorius Vadymas Filaškinas.
Pasak jo, ketvirtadienio vakarą Rusijos pajėgos aštuonis kartus atakavo Kramatorską ir Bilenkės kaimą, o „smūgiai užfiksuoti gyvenamuosiuose pastatuose“.
Per dar vieną Rusijos išpuolį pietrytinėje Zaporižioje buvo sužeisti du žmonės, ketvirtadienį pranešė srities gubernatorius.
„Priešo smūgis pataikė į važiuojamąją dalį šalia transporto priemonės (...). Sužeista 25 metų moteris ir penkerių metų vaikas“, – tinkle „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Jungtinės Tautos ketvirtadienį pranešė, kad Maskvai suintensyvinus tolimojo nuotolio raketų smūgius, liepą Ukrainoje žuvusių civilių skaičius šoktelėjo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų Rusijos invazijos mėnesių.