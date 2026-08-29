Rusijos smūgis sandėliui netoli Kyjivo: žuvo mažiausiai 37 žmonės

Pasak „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ tinkle pranešė regioninės valstybinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka. Tragedijos vietoje toliau dirba gelbėtojai ir visos atitinkamos tarnybos, pažymėjo jis.
Ukrainos prokurorai teigė, kad sandėlyje, esančiame netoli sostinės vakarinių priemiesčių, greičiausiai buvo saugomi „sprogstamieji objektai“, o prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kad nelaimė įvyko dėl šaudmenų.
„Tie, kurie leido tam įvykti, privalo būti patraukti atsakomybėn už savo sprendimus... šaudmenys negali būti saugomi šalia namų ar kitų gyvenamųjų rajonų“, – rašė jis platformoje „X“.
Rugpjūčio 30 d., sekmadienis, Kyjivo srityje paskelbtas gedulo diena.
AFP žurnalistai matė milžinišką juodų dūmų stulpą virš sostinės vakarinių priemiesčių, o pareigūnai pranešė, kad iš tos teritorijos buvo evakuoti šimtai žmonių.
Sprogimas apgadino aplinkinius gyvenamuosius rajonus, taip pat senelių ir neįgaliųjų globos namus, sakė V. Zelenskis.
Žuvo bendruomenės vadovas
Tarp 37 žuvusiųjų – ir netoliese esančio Bučos rajono Dmytrivkos kaimo vietos tarybos pirmininkas Tarasas Didychas, skubėjęs į pagalbą atakos vietoje.
Apie tai „Facebook“ tinkle paskelbė Ukrainos atstatymo, infrastruktūros ir transporto ministras Mykola Kalašnykas.
„Reiškiu giliausią užuojautą Dmytrivkos bendruomenės vadovo Taraso Didycho, žuvusio per Rusijos ataką Kyjivo srityje, šeimai ir artimiesiems. Jis buvo vienas iš pirmųjų, atvykusių į atakos vietą padėti žmonėms. Nes jis negalėjo elgtis kitaip“, – sakė N. Kalašnykas.
Pasak jo, „daugiau nei 30 metų, nuo 1994 m., Tarasas vadovavo bendruomenei, gyveno ir kvėpavo jos problemomis, žinojo kiekvieną gatvę ir kiekvieną kaimą. Jis visada palaikė savo žmones. Jis jų neapleido net per Rusijos okupaciją – jis buvo ten, teikė paramą bei pagalbą ir išlaikė bendruomenės vienybę vienu iš baisiausių laikotarpių.“
„Mes kartu sunkiai dirbome ir sugebėjome daug nuveikti bendruomenės labui. Taraso skaudžiai trūks visam Kyjivo regionui“, – sakė ministras.
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