Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo šeši žmonės

Šie išpuoliai prieš kelis regionus surengti po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kyjivo elektrinei Ukraina negavo jokio išankstinio Vakarų sąjungininkų įspėjimo.
Ukraina labai kliaujasi Vakarų žvalgybos duomenimis, kad aptiktų artėjančias Rusijos atakas ir nusistatytų savo taikinius, tačiau atsinaujinę įtampos su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ženklai verčia abejoti šiais susitarimais.
Kyjivo Desnos rajone Rusijai smogus į daugiaaukštį pastatą žuvo du žmonės, o per kitą ataką Holosijivo rajone žuvo vienas žmogus, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Ukrainos kariuomenės vadovybė taip pat pranešė, kad per Rusijos atakas Dnipropetrovsko srityje du žmonės žuvo, o dar šeši buvo sužeisti.
Dar vienas žmogus žuvo pietrytinėje Zaporižios srityje.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive naktį girdėjo virtinę sprogimų ir pranešė, kad rytiniuose miesto rajonuose nutrūko elektros ir vandens tiekimas.
„Energetikos objektai Kyjive ir jo apylinkėse patyrė masinį balistinių raketų smūgį. Sostinėje sutriko elektros tiekimas“, – platformoje „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko, ragindamas žmones likti slėptuvėse.
Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK toje pačioje platformoje nurodė, kad ataka lėmė avarinius elektros atjungimus sostinės Darnycios, Dnipro, Pečerų ir Solomjankos rajonuose bei dalyje Holosijivo rajono.
Taip pat pranešta apie Rusijos balistinių raketų atakas Charkivo ir Žytomyro srityse, smūgius Sumuose ir Černihive.
Tuo metu Rusijos Saratovo srities gubernatorius, remdamasis preliminariais vertinimais, nurodė, kad Balakovo mieste per Ukrainos drono smūgį žuvo vienas žmogus.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas paskelbė, kad oro gynybos pajėgos naktį numušė beveik 500 dronų, skridusių Rusijos sostinės link.
Rusijos pareigūnai nurodė, kad dar apie 160 dronų buvo numušti virš Rostovo srities, o kiti taikėsi į Maskvą.
Pasak rusų Gynybos ministerijos, praėjusią naktį iš viso buvo 902 Ukrainos dronai maždaug 20-yje Rusijos regionų ir aneksuotame Kryme.
Jokio išankstinio įspėjimo
Kiek anksčiau V. Zelenskis pareiškė, kad antradienio vakarą Rusija smogė Kyjivo energetikos objektui, bet Ukraina nesulaukė išankstinio Vakarų sąjungininkų įspėjimo.
„Rusijos balistinių raketų smūgis Kyjivui. Ir vėl jokio išankstinio perspėjimo iš mūsų partnerių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė jis.
„Pagrindinis taikinys buvo energetikos infrastruktūra, konkrečiai – 4-oji termofikacinė elektrinė. Deja, į ją pataikyta“, – teigė V. Zelenskis.
Prezidentas tvirtino, kad Ukrainos sistemos raketas užfiksavo tik joms artėjant prie miesto.
„Tai visiškai neteisinga: kai jie naikina mūsų infrastruktūrą, o Ukraina net negauna išankstinių perspėjimų apie balistinių raketų paleidimus“, – pridūrė jis.
Kyjivas, kuriame gyvena apie 3 mln. žmonių, ypač miesto energetikos infrastruktūra, vis dažniau tampa Rusijos dronų bei raketų taikiniu.
Naktį į antradienį Kyjivo gyventojai sprogimus dėl Rusijos smūgių išgirdo dar prieš įsijungiant oro pavojaus sirenoms – anksčiau taip nutikdavo itin retai.
Ukrainos pareigūnai tai aiškino tuo, kad Rusijos kariuomenė naudojo sunkiai susekamas raketas, arba galimomis techninėmis problemomis.
D. Trumpas sekmadienį savo tinkle „Truth Social“ paskelbė apie „energetines paliaubas“ ir pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė nutraukti alinamus tolimojo nuotolio smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.
V. Zelenskis išreiškė nuostabą dėl šios žinios ir teigė, kad vėlesni smūgiai Ukrainos energetikos infrastruktūrai buvo Rusijos prezidento Vladimiro Putino atsakas į D. Trumpo pareiškimą.
Rusijos trečiadienio smūgiais Ukrainoje, po kurių elektros neturi apie 600 tūkst. žmonių, buvo sąmoningai nepaisyta „energetinių paliaubų“, apie kurias paskelbė JAV prezidentas, pareiškė ukrainiečių lyderis.
„Smūgis buvo visiškai apgalvotas ir savo mastu demonstratyvus – Rusija dar niekada nebuvo parodžiusi tokios atviros nepagarbos Jungtinėms Valstijoms“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.
D. Trumpas ne kartą užsipuolė V. Zelenskį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, o šeštadienį pareiškė, kad „Ukrainai laikas turėti naują prezidentą“.
D. Trumpas sulaukė V. Zelenskio kritikos ir politinio pasipriešinimo pačiose JAV, kai praėjusią savaitę paskelbė ketinantis pirkti dyzeliną iš Rusijos, nepaisant Maskvai taikomų karo meto sankcijų.
Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.
„Mūsų gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos, todėl buvo sutrikdyta kažkiek misijų. Akivaizdu, kad šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politine situacija“, – sakė jis.