Per Rusijos smūgius žuvo civilis, dar šeši buvo sužeisti

2025-08-26 09:29
Lina Linkevičiūtė (ELTA) (504624)

Rugpjūčio 25 d. Rusijos pajėgos Ukrainos Donecko srityje pražudė vieną civilį, o dar šešis sužeidė, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė šio regiono valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.

Pasak jo, vienas žmogus žuvo Jampilio mieste, o dar šeši patyrė sužalojimų visame regione.

Skaičiuojama, kad dėl Rusijos agresijos Donecko srityje iš viso žuvo 3 tūkst. 434 žmonės, o dar 7 tūkst. 886 buvo sužeisti. Į šiuos skaičius neįtraukti duomenys iš Mariupolio ir Volnovachos. 

Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 890 karių

Nuo visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 26 d. Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko maždaug 1 077 830 karių, įskaitant dar 890 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Rusijos pajėgos neteko 11 134 tankų (+4), 23 178 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 31 979 artilerijos sistemų (+33), 1 472 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 211 oro gynybos sistemų, 422 lėktuvų, 340 sraigtasparnių, 53 442 bepiločių orlaivių (+95), 3 598 kruizinių raketų, 28 laivų, 1 povandeninio laivo, 59 769 automobilių (+97) ir 3 950 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.

