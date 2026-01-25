Rusų institucijos pranešė apie raketų smūgį Belgorodui

„Remiantis mūsų informacija, tai buvo didžiausias Belgorodo apšaudymas raketomis (nuo karo pradžios)“, – tinkle „Teleram“ rašė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Esą smogta energetikos objektams. Pirmaisiais duomenimis, žuvusiųjų ir sužeistųjų nėra, pridūrė pareigūnas.
„Kyiv Independent“ citavo V. Gladkovą, kad esą buvo panaudotos amerikietiškos HIMARS sistemos. Padaryta žalos infrastruktūrai.
Rusija nuo karo pradžios sistemingai atakuoja kaimyninės Ukrainos infrastruktūrą. Energetikos tinklas čia jau taip paveiktas, kad daug kur žmonės kasdien daug valandų turi verstis be elektros ir šildymo.
Tačiau ir patys rusai vis labiau junta karo padarinius. Belgorodas Rusijoje yra vienas labiausiai paveiktų regionų. Dėl Ukrainos atakų čia taip pat ribojamas elektros tiekimas.