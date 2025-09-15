Sakartvele sulaikytas liūdnai pagarsėjęs Simonas Levievas, iš moterų išviliojęs milijonus

34 metų izraelietis S. Levievas, kurio tikrasis vardas ir pavardė yra Shimonas Yehuda Hayutas (Šimonas Jehuda Hajutas), išgarsėjo po to, kai buvo atskleista jo moterų viliojimo ir finansinių nusikaltimų schema.
Interpolo prašymu jis buvo „sulaikytas Batumio oro uoste“, naujienų agentūrai AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Tato Kuchava (Tato Kučava), nepateikdamas daugiau informacijos.
Įtariama, kad 2017–2019 metais S. Levievas naudojosi pažinčių programėle „Tinder“ apsimetinėdamas didelių turtų paveldėtoju ir įkalbinėdamas moteris pervesti jam dideles pinigų sumas, kurių jis niekada negrąžino.
Jo schema tapo vienu iš labiausiai pagarsėjusių netikrų paskyrų kūrimo, siekiant užmegzti romantines pažintis (angl. catfishing), praktikos pavyzdžių.
Pranešama, kad S. Levievo atveju sudėtinga apgaulė buvo susijusi su melu apie prabangų gyvenimo būdą, asmens sargybinius ir privačius lėktuvus, todėl buvo nepaprastai įtikinama ir brangiai atsiėjo jo aukoms.
2022 metais pasirodžiusiame „Netflix“ dokumentiniame filme pasakojamos kelių įtariamų jo aukų istorijos.
„Netflix“ teigė, kad Sh. Y. Hayutas „iš aukų Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje išviliojo apie 10 mln. dolerių (8,53 mln. eurų)“.
