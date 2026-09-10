 Šalį skaldo vaikų nužudymu įtariamos motinos byla: socialiniuose tinkluose – neįtikėtinos teorijos

Šalį skaldo vaikų nužudymu įtariamos motinos byla: socialiniuose tinkluose – neįtikėtinos teorijos

2026-09-10 14:30 klaipeda.diena.lt inf.

Motina JAV kaltinama savo trijų mažamečių vaikų nužudymu. Ši byla sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo ir atkreipė dėmesį į mažiau žinomą psichikos sveikatos sutrikimą, vadinamą pogimdymine psichoze.

Lindsay Clancy
Lindsay Clancy / Scanpix, instagramo nuotr.

36 metų Masačusetso valstijos gyventoja Lindsay Clancy kaltinama 5-metės Coros, 3-mečio Dawsono ir 8 mėnesių Callano nužudymu.  

Slaugytoja dirbusi L. Clancy, tuo metu buvusi motinystės atostogose, 2023 m. sausio 24 d. pasmaugė savo vaikus.

Jų kūnus rūsyje rado atžalų tėvas Patrickas Clancy. Vyras namo kieme aptiko ir sunkiai sužeistą savo žmoną, kuri, įvykdžiusi žmogžudystes, manoma, bandė nusižudyti. Moteris tebėra paralyžiuota ir naudojasi neįgaliojo vežimėliu.

Penkių savaičių trukmės L. Clancy teismo procesas baigėsi rugsėjo 4 d., skelbė „ABC News“, kai prisiekusieji po daugiau nei savaitę trukusių svarstymų nepriėmė vieningo nuosprendžio.

Scanpix nuotr.

„Jautė, jog negali funkcionuoti“

Prokurorų teigimu, L. Clancy planavo savo vaikų nužudymą, be to, ji suprato savo veiksmus bei „šaltai ir tikslingai“ įvykdė žmogžudystes, prieš tai užtikrinusi, kad jos vyro nebūtų namuose, rašo „The Guardian“.

Tačiau L. Clancy gynyba aiškino, kad įtariamoji – nepakaltinama. Kaltinamosios advokatas Kevinas Reddingtonas teigė, kad L. Clancy ištiko pogimdyminė psichozė, dėl ko ji ir įvykdė žmogžudystes.

Teismo metu K. Reddingtonas iškvietė psichiatrą dr. Phillipą Resnicką, kad šis paliudytų, jog L. Clancy sirgo sunkia depresija, turėjo nerimo sutrikimų, kurie gimus vaikams paūmėjo iki tokio lygio, kad ji „jautė, jog negali funkcionuoti“.

„Nusikaltimo metu ponia L. Clancy, tiesą sakant, buvo apimta psichozės būsenos“, – tvirtino Ph. Resnickas.

Pogimdyminės psichozės simptomus apima manija, depresija, nuotaikos svyravimai, chaotiškas elgesys ir net haliucinacijos. Liga atsiranda ar pasunkėja moteriai po gimdymo, jos pradžia gali būti staigi arba laipsniška ir paprastai būna sunki.

„Moterys, rūpindamosi pažeidžiamu kūdikiu, praranda realybės suvokimą, todėl rizika kūdikiui yra didelė“, – „The Guardian“ sakė psichologė Jessica Heron.

Nepriėmė vieningo nuosprendžio

Dvylikos prisiekusiųjų, iš kurių – devynios moterys ir trys vyrai, diskusija truko daugiau nei 38 valandas. Galiausiai, pasak K. Reddingtono, vienuolika prisiekusiųjų pritarė išteisinamajam nuosprendžiui, tuo tarpu vienas prisiekusysis buvo už kaltinamąjį nuosprendį. Kadangi nebuvo vieningo nuosprendžio, teisėjas paskelbė bylos nagrinėjimo nutraukimą, atverdamas kelią dar vienam teismo procesui.

Po tokios bylos kulminacijos advokatas pareiškė tikįs, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteiks malonę L. Clancy.

„Pone prezidente, tikiuosi, kad apsvarstysite šios jaunos moters nuosprendį“, – „ABC“ laidoje „Good Morning America“ sakė K. Reddingtonas.

Tiesa, D. Trumpo suteikiama malonė taikoma JAV federalinėje teisingumo sistemoje, o L. Clancy buvo teisiama Masačusetso valstijos baudžiamojo teisingumo sistemoje.

Lindsay Clancy
Lindsay Clancy / Scanpix nuotr.

„TikTok“ tyrėjai

L. Clancy byla prikaustė visos Amerikos dėmesį, o socialiniuose tinkluose įtariamoji sulaukė begalinio... palaikymo.

Kriminalinių bylų entuziastai „TikTok“ ir kitose socialinių medijų platformose įsitikinę, kad L. Clancy veiksmai buvo tokie neįprasti, jog ją esą „pakišo“ jos vyras Patrickas, kuris liudijo, kad žmogžudysčių metu buvo vaistinėje. 

Kai L. Clancy buvo pirmą kartą pateikti kaltinimai, motinos internete ėmė dalintis savo istorijomis apie patirtus sunkumus po gimdymo. Tačiau, anot „USA Today“, liepos 20 d. prasidėjus teismo procesui, vertinimai socialiniuose tinkluose pasikeitė: internautai ėmė kurti sąmokslo teorijas, esą siaubingą nusikaltimą įvykdė ne L. Clancy, o jos vyras.

P. Clancy advokatai savo ruožtu antradienį paskelbtame pareiškime sukritikavo tokių teorijų kūrėjus, o istorijas internete pavadino „dezinformacijos kampanija“.

Tuo tarpu pati L. Clancy, kuri yra informuota apie bylos populiarumą socialiniuose tinkluose, irgi atmetė šias sąmokslo teorijas, trečiadienį interviu „NBC News“ sakė jos advokatas K. Reddingtonas.

L. Clancy, anot advokato, po didelio atgarsio sulaukusios bylos tebėra linkusi į savižudybę.

„Ji stipri. Ji turi neįtikėtiną šeimos palaikymą. Tačiau ji linkusi į savižudybę. Turiu omenyje, kad ji yra stebima visą parą. Aš dėl jos nerimauju kiekvieną dieną“, – sakė K. Reddingtonas.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

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Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
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