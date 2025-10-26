Šaltiniai: po brangenybių vagystės iš Luvro sulaikyti du įtariamieji

Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas šeštadienį apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ruošėsi sėsti į lėktuvą ir skristi į užsienį, paskelbė Prancūzijos žiniasklaidos priemonės „Le Parisien“ ir „Paris Match“. Antrasis, pasak „Le Parisien“, netrukus buvo sulaikytas Paryžiaus regione.
Dešimtims tyrėjų buvo pavesta susekti vagis, kurie spalio 19-ąją vidury baltos dienos sėkmingai apiplėšė Luvrą ir vos per septynias minutes paspruko su karališkosiomis brangenybėmis, kurių vertė – apie 102 mln. JAV dolerių (maždaug 87,7 mln. eurų).
Plėšikai užlipo ištraukiamomis pavogto kraustytojų sunkvežimio kopėčiomis ir, naudodami pjovimo įrangą, įsilaužė į vieną galeriją. Leisdamiesi kopėčiomis ir sėsdami ant motorolerių, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
Ši įžūli vagystė patraukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį, o Prancūzijoje kilo diskusijos apie kultūros įstaigų saugumą.
Naujausi komentarai