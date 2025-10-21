Vagystė Luvre: neatmetama ir politinio užsakymo versija

Pasak Prancūzijos meno ir literatūros ordino riterio, profesoriaus Eugenijaus Skerstono ši istorija gali turėti ne tik kriminalinį, bet ir politinį atspalvį.
„Klausimas, ar tie plėšikai iš tikrųjų plėšikai? Galbūt visą tai galėjo būti užsakyta. Atkreipkite dėmesį į politinį veiksnį. Tai galėjo būti užsakyta konkuruojančių partijų, kurios ruošiasi rinkimams Prancūzijoje. Nebūtinai privatus sumanymas, kuriuo buvo siekiama įrodyti, kad valstybė yra neįgali. Vienas iš opozicijos lyderių sakė, kad valstybė nesugebanti apsaugoti Luvro – nesugeba nieko. O kas nutiks, jei tai visgi privatus dalykas? Vienas iš tikslų galėjo būti, žinoma, parduoti pavogtus gaminius, tačiau abejoju, ar kas nors rizikuotų įsigyti jas, ypač iš privačių kolekcininkų. Gali būti ir taip, kad dalys bus išardytos ir parduotos“, – teigė E. Skerstonas.
Profesorius taip pat atkreipė dėmesį, kad nors kiekvienas pavogtas brangakmenis yra detaliai aprašytas ir nufotografuotas, tai negarantuoja, jog jų nebus įmanoma „pakeisti“.
„Taip, ten atrastume įrašus ir apie šlifavimo techniką, ir daug kitų įdomių dalykų, bet aprašai tai dar ne viskas. Brangakmenį visuomet galima peršlifuoti. Aišku, tuomet nukenčia jo vertė. Žinovai, pavyzdžiui, gemologai, vertindami akmenis, suprastų, kad buvo kažkokia intervencija“, – tikino E. Skerstonas.
Prancūzai, švelniai kalbant, yra atsipūtę ir pasitiki apsauga, bet visur veikia žmogiškasis veiksnys.
Šis incidentas ne pirmasis. Praėjusį mėnesį išnešti aukso dirbiniai, vaza ir keli indai, kurie įvertinti beveik 7 milijonais eurų.
E. Skerstono teigimu, prancūzų požiūris į apsaugą dažnai būna pernelyg atsipalaidavęs.
„Visai nenustembu, kad tai vyksta Prancūzijoje. Prancūzai, švelniai kalbant, yra atsipūtę ir pasitiki apsauga, bet visur veikia žmogiškasis veiksnys. Tas darbuotojas, kuris stebi kameras, galbūt tuo metu nepastebėjo, o čia prancūzai išsiblaškę, bet lygiai taip pat emocionalūs, todėl ir reakcija į vagystę tokia. Jos pamatas – patriotiškumas, bet, deja, per vėlai. Bet klausimas, ar nepadėjo kas nors šiai vagystei įvykti? Primityvūs vagys tikrai nesuprastų, kur yra Apolono salė, ar kur būtent tos brangenybės. Sakoma, kad išsinešė lengviausius daiktus. Vieną sunkią karūną, beje, pametė“, – pasakojo pašnekovas.
