Vagystė Luvre: ilgapirščiai apiplėšė muziejų per 7 minutes

Pareigūnų teigimu, nusikaltėliai buvo patyrę, per įspūdingą vagystę nieko nesužeidė, jų kol kas tebeieškoma.
Prancūzijos kultūros ministrė Rachida Dati sakė, kad vienas iš pavogtų daiktų buvo rastas netoli muziejaus.
Dėl šios vagystės – jų buvo ne viena per pastaruosius mėnesius Prancūzijos muziejuose – Luvras, kuriame saugomi garsiausi pasaulio meno kūriniai, įskaitant Monos Lizos portretą, buvo uždarytas visai likusiai dienai.
Ginkluoti kariai patruliavo aikštėje aplink garsiąją Luvro stiklinę piramidę, kuri yra pagrindinis įėjimas į muziejų, o policijos komandos buvo pastebėtos einančios į vidų. Evakuoti lankytojai, turistai ir praeiviai laikėsi atokiau už policijos juostos, o šalia muziejaus esantys keliai buvo uždaryti.
„Prašome negaišti savo laiko, tiesiog eikite namo ir susigrąžinkite pinigus iš interneto svetainės“, – sakė vienas muziejaus darbuotojas lankytojui, nebegalėjusiam įeiti į vidų.
Vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nunezas sakė, kad trys ar keturi vagys pasinaudojo baldų keltuvu ir pavogė „neįkainojamų“ daiktų iš dviejų muziejaus „Apolono galerijos“ („Gallerie d‘Apollon“) ekspozicijų.
Kol kas nebuvo aišku, kokie daiktai buvo pavogti iš prabangiai dekoruotos galerijos, kurioje saugomos Prancūzijos karūnos brangenybės.
Galerijoje, kurioje buvo įvykdyta vagystė, eksponuojami trys istoriniai deimantai – Regentas, Sancy ir Hortensia, taip pat smaragdo ir deimantų vėrinys, kurį imperatorius Napoleonas padovanojo savo žmonai Marie Louise, teigiama muziejaus išplatintame pranešime.
Kampiniai šlifuokliai
Vagys atvažiavo tarp 9.30 ir 9.40 val. teigė šaltinis, kuris seka šią bylą. Muziejus visuomenei duris atvėrė 9 val. ryto.
Kitas policijos šaltinis sakė, kad plėšikai atvyko motoroleriu, su savimi turėjo kampinius šlifuoklius, ir pasinaudojo ištraukiamomis kopėčiomis, kad pasiektų jiems reikalingą kambarį.
Įžūlus apiplėšimas įvykdytas vos už 800 metrų nuo Paryžiaus policijos būstinės.
Luvras platformoje „X“ pranešė, kad „dėl išskirtinių priežasčių“ tą dieną uždaro duris. Apie vagystę nebuvo iš karto užsiminta. Užklaustas AFP muziejus nenorėjo iš karto pateikti papildomų komentarų.
Paryžiaus prokuratūra pranešė pradėjusi tyrimą, o grobio vertė vis dar skaičiuojama.
Apiplėšimų virtinė
Luvras kadaise buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol 17 amžiaus pabaigoje karalius Liudvikas XIV jo neiškeitė į Versalį.
Tai labiausiai lankomas muziejus pasaulyje – pernai jį aplankė devyni milijonai žmonių.
„Apolono galeriją“ užsakė pats Liudvikas XIV. Vėliau ji tapo pavyzdžiui Versalio rūmų veidrodžių salei.
1911 m. iš Luvro buvo pavogtas Monos Lizos portretas. Po kelių mėnesių paveikslas buvo sugrąžintas ir šiandien saugomas po stiklu, saugančiu nuo vagysčių ir vandalų.
Pastaruoju metu nuo vagių nukentėjo ir keli kiti Prancūzijos muziejai.
Praėjusį mėnesį nusikaltėliai įsilaužė į Paryžiaus Gamtos istorijos muziejų ir išsinešė aukso pavyzdžių už 600 000 eurų. Pasinaudodami kampiniu šlifuokliu ir degikliu jie pavogė gamtinį auksą – metalo lydinį, kurio sudėtyje yra natūralaus nerafinuoto aukso ir sidabro.
Praėjusių metų lapkritį keturi vagys vidury dienos kirviais ir beisbolo lazdomis išdaužę vitriną kitame Paryžiaus muziejuje pavogė tabokines ir kitus vertingus eksponatus.
Į Cognacq-Jay muziejų jie įsibrovė dėvėdami pirštines, gobtuvus ir šalmus ir siautėjo muziejaus lankytojų akivaizdoje.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sausį pažadėjo, kad Luvras bus „pertvarkytas, restauruotas ir išplėstas“ po to, kai jo direktorė išreiškė nerimą dėl prastų sąlygų viduje.
Tuo metu jis sakė, kad tikisi, jog šie darbai padės padidinti metinį lankytojų skaičių iki 12 mln.
