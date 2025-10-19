Apiplėštas Luvro muziejus Paryžiuje: paaiškėjo daugiau detalių

Policijos šaltinis sakė, kad vagys įsilaužė maždaug 9.30-9.40 val. vietos laiku ir pavogė juvelyrinių dirbinių, pridurdamas, kad jų vertė dar tikslinama.
Kitas policijos šaltinis sakė, kad vagys atvažiavo motoroleriu, su savimi turėjo nedidelius grandininius pjūklus ir krovininiu liftu pasiekė jiems reikalingą patalpą.
Prancūzijos kultūros ministrė Rachida Dati kiek anksčiau sekmadienį pranešė apie įsilaužimą į muziejų. „Šį rytą, atidarant Luvro muziejų, įvyko apiplėšimas“, – rašė ji platformoje „X“.
„Apie sužeidimus pranešimų negauta. Esu įvykio vietoje kartu su muziejaus darbuotojais ir policija“, – pridūrė ji.
Luvro atstovai platformoje „X“ pranešė, kad „dėl išskirtinių priežasčių“ vienai dienai užsidaro. Tačiau užklausti AFP jie nenorėjo tuoj pat pateikti papildomų komentarų.
Luvras, kuris buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol Liudvikas XIV 1600 m. pabaigoje jo atsisakė ir iškeitė į Versalį, nuolat skelbiamas lankomiausiu pasaulio muziejumi. Pernai jis sulaukė devynių milijonų lankytojų.
Naujausi komentarai