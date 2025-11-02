Prancūzijos prokuroras pranešė, kad du įtariamieji Luvro apiplėšimu – pora su vaikais

Praėjusį mėnesį keturių žmonių gauja vidury baltos dienos įsiveržė į Luvrą, lankomiausią pasaulyje meno muziejų, ir vos per septynias minutes pavogė juvelyrinių dirbinių, kurių vertė vertinama 102 mln. dolerių (87,7 mln. eurų), o po to pabėgo galingais motoroleriais.
Vyrai pastatė sunkvežimį su ištraukiamomis kopėčiomis po muziejaus „Apollo“ galerija, kurioje buvo saugomos Prancūzijos karūnos brangenybės, užlipo į viršų, išdaužė langą ir kampiniais šlifuokliais išpjovė stiklines vitrinas, kuriose buvo saugomos brangenybės.
Du vyrai, kurie, kaip įtariama, įsilaužusė į galeriją, kol du jų bendrininkai laukė lauke, buvo sulaikyti, apkaltinti ir uždaryti į areštinę.
Šeštadienį prokurorai pranešė, kad dar dviem įtariamiesiems – vyrui ir moteriai – taip pat pateikti kaltinimai ir jie sulaikyti. Prancūzijos pareigūnai teigia, kad dar bent vienas nusikaltėlis tebėra laisvėje.
Pavogtos brangenybės nebuvo rastos.
Sekmadienį Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau (Lorė Beku) sakė, kad įtariamieji, gyvenę niūriuose Prancūzijos sostinės šiauriniuose priemiesčiuose, yra smulkūs nusikaltėliai, o ne organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai.
Jų profiliai neatitinka tų, kurie „paprastai siejami su aukštesniaisiais organizuoto nusikalstamumo sluoksniais“, – sakė L. Beccuau agentūrai „France Info“.
L. Beccuau sakė, kad šeštadienį apkaltinti 37 metų vyras ir 38 metų moteris buvo pora ir turėjo vaikų.
Jie neigė bet kokį savo dalyvavimą, sakė L. Beccuau.
Vyras atsisakė duoti bet kokį pareiškimą, pridūrė prokuroras.
Vyras buvo apkaltintas organizuota vagyste ir nusikalstamu sąmokslu, o jo partnerė – bendrininkavimu organizuotoje vagystėje ir nusikalstamu sąmokslu.
Šeštadienį Paryžiaus teisme pasirodžiusi moteris braukė ašaras, sakydama, kad bijo dėl savo vaikų ir dėl savęs.
Pora buvo suimta po to, kai jų DNR buvo rasta per apiplėšimą panaudotame keltuve.
Prokuroras teigė, kad keltuve rasta „reikšmingų“ DNR įrodymų, siejančių vyrą su nusikaltimu. Taip pat rasta jo partnerės DNR pėdsakų, tačiau jie galėjo būti perduoti per kontaktą su asmeniu ar daiktu, pridūrė ji.
„Visa tai reikės ištirti“, – sakė L. Beccuau.
Jos teigimu, vyro baudžiamojoje byloje buvo 11 ankstesnių teistumų, dauguma jų – už vagystes.
Pirmieji du anksčiau sulaikyti vyrai taip pat buvo žinomi policijai dėl vagysčių.
