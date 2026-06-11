 Šaltinis Irano žiniasklaidai: Teheranas dar nepatvirtino susitarimo su JAV teksto

Šaltinis Irano žiniasklaidai: Teheranas dar nepatvirtino susitarimo su JAV teksto

2026-06-11 22:53
Viljama Sudikienė (AFP)

Irano naujienų agentūra „Fars“, remdamasi neįvardytu šaltiniu, ketvirtadienį pranešė, kad Teheranas dar nepatvirtino jokio susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis teksto. 

<span>Šaltinis Irano žiniasklaidai: Teheranas dar nepatvirtino susitarimo su JAV teksto</span>
Šaltinis Irano žiniasklaidai: Teheranas dar nepatvirtino susitarimo su JAV teksto / Scanpix nuotr.

„Nepatvirtintas joks pradinio susitarimo memorandumo su Jungtinėmis Valstijomis tekstas“, – teigė „Fars“, remdamasi, anot agentūros, informuotu šaltiniu, artimu Irano derybų komandai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad atšaukė planuotus smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą.

Irano naujienų agentūra „Tasnim“ atmetė D. Trumpo pareiškimą, teigdama, kad JAV prezidentas ir anksčiau yra padaręs panašių pareiškimų, nedavusių jokių rezultatų.

„Kol Iranas nepaskelbs apie galimą susitarimą, bet kokios žinios iš Trumpo šia tema turėtų būti vertinamos kaip ir ankstesnės jo žinutės“, – sakoma agentūros pranešime.

Teheranas ir Vašingtonas keičiasi pasiūlymais, kaip užbaigti karą, prasidėjusį vasario 28 d. ir apėmusį Artimuosius Rytus.

Pastarosiomis dienomis abi šalys vis dažniau apsikeičia ugnimi, nepaisant trapių paliaubų, galiojančių nuo balandžio 8 dienos.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų