Rusijos Federacijos laivyne praeitą savaitę įvyko dar vienas incidentas – nuskendo vilkikas „Kapitonas Ušakovas“.
Apie tai pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos dezinformacijos kovos centras.
Laivas, kuris buvo nuleistas į vandenį vos prieš trejus metus, nuskendo prieplaukoje, kai buvo užtvindyti pagalbiniai jo mechanizmai.
Vilkikas pasviro ant dešinio borto ir, nepaisant bandymų jį išgelbėti, buvo visiškai užtvindytas.
Pagal įmonės spaudos tarnybos informaciją, rugpjūčio 8 d. vakare laivas buvo prišvartuotas prie „Baltijos“ laivų statyklos nuomojamos prieplaukos, kai pradėjo virsti ant šono.
Nepaisant bandymų stabilizuoti situaciją, vilkikas galiausiai atsirėmė į prieplaukos dugną.
Kaip rašė „Fontanka“, avarijos vietoje visą naktį dirbo miesto specialiosios tarnybos, „Baltijos“ laivų statyklos budinčios brigados ir Jaroslavlio laivų statyklos darbuotojai.
„Visą naktį vyko kova dėl laivo. „Baltijos“ laivų statyklos darbuotojai padėjo kolegoms stabilizuoti laivo pasvirimą“, – pasakojo „Baltijos“ laivų statyklos viešųjų ryšių skyriaus vadovas Aleksandras Lebedevas.
Pradėtas tyrimas pagal Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalį – „Saugos taisyklių pažeidimas, atliekant statybos ir kitus darbus“.
Šiuo metu tyrėjai nustatinėja žalos dydį.
„Kapitonas Ušakovas“ – modernus vilkikas, kurio ilgis – beveik 70 m, o plotis – 15 m.
Esą šis incidentas yra dar vienas Rusijos jau ne tik karinio jūrų laivyno problemų patvirtinimas.
Neseniai skelbta apie didelio priešpovandeninio laivo „Admirolas Čabanenko“ modernizavimo vėlavimą ir vienintelio lėktuvnešio „Admirolas Kuznecovas“ faktinį nurašymą.
Teigiama, kad tai yra ryškūs techninio nuosmukio pavyzdžiai.
„Šie atvejai tik pabrėžia Rusijos nesugebėjimą išlaikyti net pagrindinių savo laivyno elementų, kurie yra svarbus agresyvios užsienio politikos veiksnys. Užuot stačiusi naujus laivus, Rusija negali išlaikyti net senųjų“, – rašoma Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos dezinformacijos kovos centro pareiškime.
(be temos)
(be temos)
(be temos)