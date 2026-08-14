Sausra toliau kankina Europą: išjungiami net fontanai

Į Dunojaus upę patenka apie 1350 kubinių metrų vandens per sekundę – tris kartus mažiau nei įprastas rugpjūčio mėnesio vidurkis. Ypač sudėtinga padėtis Černavodėje, kur stovi šalies atominė elektrinė. Neseniai valdžia išjungė vieną jos reaktorių, o dabar atėjo eilė ir antrajam.
„Bus pradėta išjungimo procedūra. Ji nevyksta akimirksniu – vandens srautas mažinamas palaipsniui“, – aiškino Rumunijos vicepremjeras Radu Miruță.
Elektrinė įprastai pagamina apie 20 proc. Rumunijos elektros energijos poreikio. Trūkumą kol kas padeda kompensuoti vėjo energija. Jei po laikino Černavodės bloko išjungimo importuojamos elektros nepakaks, valdžios institucijos gali riboti pramonės elektros suvartojimą vakaro valandomis.
Tuo metu įvairūs miestai imasi skirtingų energijos taupymo priemonių. Pavyzdžiui, Bukarešte elektriniai autobusai piko valandomis nebeįkraunami, kol nesibaigs krizė, o gatvių apšvietimas prigesintas. Tačiau būtiniausioms paslaugoms, tokioms kaip ligoninės, elektros energijos ribojimai netaikomi. Nutrūkus elektros tiekimui, automatiškai įsijungia atsarginiai generatoriai.
„Kai tik sistema aptinka, kad nutrūko elektros tiekimas, per septynias sekundes automatiškai įsijungia generatoriai ir elektra aprūpina svarbiausius elektros lizdus bei avarinį apšvietimą“, – pasakojo darbuotojas.
„Svarbiausios vietos, kurios iš karto pereina prie generatoriaus energijos, yra operacinės, pooperacinės palatos ir intensyviosios terapijos skyriai. Be to, visa gyvybę palaikanti įranga aprūpinta baterijomis, todėl nutrūkus elektros tiekimui pacientai nenukentės“, – teigė žurnalistė Liliana Curea.
Prancūzijoje – kitos problemos. Viename šalies miestų dėl vandens trūkumo išjungti visi daugiau nei 130 fontanų. 35 iš jų jau ir taip buvo išdžiūvę.
„Tiesiog pasakysiu, kad norėčiau matyti juos pilnus vandens, bet ką gi – šiemet taip jau yra, tad tenka susitaikyti. Aš dar sugrįšiu. Tai ir bus priežastis sugrįžti – atvyksiu tada, kai nebus karščio bangos“, – kalbėjo moteris.
„Sąžiningai sakant, net nepastebiu, nes čia gyvenu ištisus metus, todėl į vandenį kreipiu mažiau dėmesio. Mes taip pripratę, kad jis ten yra, jog kartais man atrodo, kad jis teka net tada, kai jo nėra“, – pasakojo vyras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O Jungtinė Karalystė ruošiasi jau penktajai karščio bangai.
„Visame Anglijos regione paskelbti ekstremalaus karščio perspėjimai, temperatūra gali siekti net 38 laipsnius. Daugiau nei du trečdaliai Anglijos dabar oficialiai išgyvena sausrą po sausringiausios liepos nuo pat stebėjimų pradžios, kurie prasidėjo beveik prieš du šimtmečius“, – teigė Žurnalistė Kwiyeon Ha.
Ugniagesiai perspėja, kad dėl sausros ir karščio itin lengvai gali įsiplieksti gaisrai.
Naujausi komentarai