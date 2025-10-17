Schumacherio sūnaus draugui – kaltinimai slaugytojos išžaginimu: atskleidė daugiau detalių

Pasak prokurorų, 29 metų J. Mawsonas 2019-aisiais du kartus išprievartavo Šveicarijoje, Glando dvare, be sąmonės gulėjusią slaugytoją, po vakarėlio apsvaigusią nuo alkoholio. Vyras savo kaltę neigia ir tvirtina, kad lytiniai santykiai įvyko abipusiu sutarimu.
Šią savaitę byloje buvo numatytas posėdis, tačiau J. Mawsonas, kuriam dėl dopingo skandalo šiuo metu draudžiama dalyvauti lenktynėse, teisme nepasirodė. Byla dėl išžaginimo buvo pradėta nagrinėti jam nedalyvaujant, bet posėdis – atidėtas.
Kalinimai lenktynininkui buvo pareikšti dar 2019-aisiais. Kaltinamajame akte nurodoma, kad tų pačių metų lapkričio 23-iosios naktį biliardo salėje jis žaidė biliardą su dar dviem M. Schumacherio personalo nariais, o netrukus prie jų po varginančios pamainos prisijungė ir nukentėjusioji slaugytoja. Teigiama, kad išgėrusi kelias taures alkoholinių gėrimų, moteris pasijuto blogai, Iš pradžių gulėjo ant grindų, kol kolegos paguldė ją į lovą. Slaugytoja užmigo nenusirengusi, o kolegos jos kambaryje paliko įjungtą šviesą.
Bylos duomenimis, į šį kambarį netrukus atėjo J. Mawsonas ir du kartus ją išprievartavo. Moteris apie įvykį nusprendė prabilti tik 2022-aisiais, kai buvo atleista iš darbo Schumacherių namuose. J. Mawsonas yra M. Schumacherio sūnaus Micko draugas. Pasak „The Sun“ šaltinio, įtariamasis praėjusiais metais nuvyko į Glando dvarą ir ten kalbėjosi su teisėsauga dėl jam pareikštų kaltinimų.
Byloje Schumacherių šeimos pavardė nėra minima, jie nekviesti ir liudyti, nes išpuolio metu nė vieno iš jų nebuvo šalia.
Naujausi komentarai