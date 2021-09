Šiemet per aštuonis mėnesius beveik 800 migrantų žuvo, mėgindami pasiekti Ispanijos Kanarų salas

Per aštuonis šių metų mėnesius 785 migrantai žuvo, mėgindami pasiekti Ispanijos Kanarų salas, – daugiau nei dvigubai kaip per tą patį laikotarpį 2020 metais, penktadienį pranešė Jungtinių Tautų agentūra.

Tarp žuvusiųjų buvo 177 moterys ir 50 vaikų, paskelbė Tarptautinė migracijos organizacija (TMO). Blogiausias mėnuo buvo rugpjūtis, kai 379 žmonės žuvo, mėgindami patekti iš Šiaurės vakarų Afrikos į Atlanto salyną, kad pasiektų Europą, sakoma TMO pareiškime.

Bendras žuvusiųjų skaičius nuo sausio iki rugpjūčio jau yra didžiausias nuo 2014 metų, kai pradėta tokius atvejus registruoti, netgi pranoksta visų metų statistiką.

2020 metais kelyje iš Afrikos į Kanarus buvo užregistruota 320 migrantų mirčių. TMO pasaulinio migracijos duomenų analizės centro direktorius Frankas Laczko teigė, kad šie skaičiai beveik neabejotinai yra mažesni už tikruosius. „Manome, kad skendimai, kurių niekas nemato ir nėra išgyvenusiųjų, yra dažni (...), bet praktiškai jų neįmanoma patvirtinti“, – sakė F. Laczko.

Iš viso per aštuonis 2021 metų mėnesius į Kanarus jūra atvyko 9 386 migrantai, tai – 140 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, pranešė TMO.

Migracijos srautus stebinti Ispanijos nevyriausybinė organizacija „Caminando Fronteras“ įsitikinusi, kad šiemet pirmą pusmetį be pėdsakų dingo 36 į Kanarus plaukę laivai. TMO taip pat pranešė, kad per šešis pirmus metų mėnesius migrantų, bandančių kirsti Viduržemio jūrą ir patekti į Europą, mirčių skaičius padvigubėjo, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Mirčių padaugėjo nuo 513 per pirmus šešis praėjusių metų mėnesius iki 1 146 nuo 2021 m. sausio iki birželio.

Į Kanarus atvykstančių migrantų daugėja nuo 2019 m. pabaigos, kai sustiprinus patruliavimą palei pietinę Europos pakrantę mėginimų pasiekti žemyną per Viduržemio jūrą smarkiai sumažėjo.

Trumpiausias kelias į salas nuo Maroko pakrantės yra kiek daugiau nei 100 kilometrų, bet labai pavojingas dėl stiprių srovių.