Sikorskis: Rusijos terorizmas nesibeldžia į ES duris – jis jau yra viduje

Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tai sekmadienį Kyjive surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.
„Rusijos terorizmas ne tik beldžiasi į duris – jis jau yra viduje. Leiskite jums priminti: Rusijos hibridinis karas turi kinetinį aspektą. Tai ne tik nedideli nepatogumai internete, ne tik dezinformacija ar šnipinėjimas. Jau susidūrėme su padegimo atvejais Lenkijoje, bandymais sukelti lėktuvų katastrofas Lietuvoje ir bandymą nuversti traukinį nuo bėgių Lenkijoje“, – sakė jis, komentuodamas išpuolį prieš Jahodyno pasienio punktą.
R. Sikorskis priminė išpuolį Leipcigo oro uoste, agentų siuntimą į Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, taip pat Lenkijos teritorijoje nukritusias Rusijos raketas ir dronus. Pasak R. Sikorskio, vakarykštis išpuolis yra dar viena eskalacija.
„Jei (Rusijos prezidentas Vladimiras – ELTA) Putinas mano, kad tai susilpnins mūsų ryžtą, jis klysta. Priešingai – tai tik sustiprina mūsų politinius argumentus tiek šalies viduje, tiek visoje Europoje, kad Rusija elgiasi neatsakingai ir agresyviai ir kad turime būti pasiruošę atgrasyti Putiną“, – kalbėjo ministras.
Kaip jau skelbta, Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas pažymėjo, kad Rusijos naktinė ataka prieš Ukrainą turėtų išsklaidyti visas abejones Lenkijoje dėl būtinybės teikti karinę paramą Kyjivui, nes karas vyksta visai šalia Lenkijos sienos.
Dėl Rusijos atakų ir tolesnių smūgių grėsmės Ukrainoje vėluoja traukiniai.
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