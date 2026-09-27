 Skelbiama apie rimtą incidentą JK oro pajėgų bazėje

Skelbiama apie rimtą incidentą JK oro pajėgų bazėje

2026-09-27 12:56
BNS inf.

Britų policija sekmadienį pranešė, kad sulaikė kelis vyrus, įtariamus su sprogmenimis susijusiais nusikaltimais, sustiprinus saugumą Jungtinės Karalystės (JK) Ferfordo bazėje, kuria naudojosi JAV oro pajėgos, Glosteršyre, Pietvakarių Anglijoje.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Skelbiama apie rimtą incidentą JK oro pajėgų bazėje</span>
Skelbiama apie rimtą incidentą JK oro pajėgų bazėje / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Glosteršyro policija sekmadienį teigė, kad kai kurie Velfordo Vakarų Anglijoje gyventojai iš virtinės pastatų buvo perkelti į netoliese esantį laisvalaikio centrą, o situacija yra suvaldyta.

Velfordas yra netoli Ferfordo karinių oro pajėgų (RAF) bazės, kurią amerikiečių pajėgos naudojo griežtai ribotiems smūgiams per karą su Iranu.

Vasario 28 dieną prasidėjus JAV ir Izraelio karui prieš Iraną, JK vyriausybė leido JAV kariuomenei naudotis Ferfordo baze smūgiams į Irano raketų objektus.

Policijos teigimu, keli vyrai sulaikyti įtariant nusikaltimais pagal Sprogmenų įstatymą, o kariuomenės išminavimo ekspertai tiria kelias transporto priemones.

Policija nepatvirtino, ar sulaikymai susiję su baze.

„Šiuo metu įrengtas kordonas, bet norime nuraminti žmones – manome, kad šis incidentas suvaldytas“, – nurodė policija.

Šiame straipsnyje:
Jungtinė Karalystė
oro erdvė
oro bazė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų